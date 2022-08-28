لتجنب انسداد المسام والبثور.. اليكم هذا الروتين اليومي

مع نهاية الصيف، ندرك أنك قد تلقيت بعض الراحة من الحرارة الشديدة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن تقلبات الطقس، ومستويات الرطوبة المرتفعة، والعرق المفرط يمكن أن يعرض صحة بشرتك للخطر.

في هذا الوقت من العام تعد مشاكل الجلد بما في ذلك حب الشباب والجلد الدهني أكثر شيوعًا، وتكمن مشكلة هذا الموسم في أن التعرق الشديد يمكن أن يسد مسام بشرتك بالزيت والحطام والأوساخ ، مما يزيد من فرصتك في الإصابة بحب الشباب، ومن المنطقي لماذا يزعم الكثيرون أن مشاكل بشرتهم تزداد سوءًا خلال نهاية الصيف.

من أجل معالجة المشاكل المرتبطة بالبشرة الدهنية، فإن القيام بالحد الأدنى المطلق غير كافٍ، ومن الضروري أن يكون لديك برنامج متسق ومدروس بعناية للعناية بالبشرة، وذلك حسب ما ذكره موقع «timesofindia».

يعد استخدام نظام مناسب للعناية بالبشرة أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط لإصلاح الضرر الذي يحدث ولكن أيضًا لمنع العواقب اللاحقة للطقس القاسي، ومع المنتجات الصحيحة ومن خلال إنشاء نظام تستحقه بشرتك ، يمكنك تحقيق الهدف المتمثل في الحصول على بشرة صحية ومرطبة ومتوهجة. لعلاج حب الشباب أو تفشي الأمراض الناجمة عن الطقس الرطب.

استخدام غسول خفيف للوجه

هذا هو عنصر العناية بالبشرة الجيد الذي لا مفر منه تقريبًا أثناء الرطوبة ، يجب أن تغسل وجهك بشكل أكثر انتظامًا لأن الرطوبة ترتفع وتسبب الأوساخ والعرق والزيوت والمكياج المتخلف في سد المسام ، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، لذلك فهي خطوة حاسمة.

استخدم غسول وجه لطيف أو منظف بدون صابون مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا يحتوي على مكونات طبيعية ونتيجة لذلك ، ستكون المسام الموجودة على بشرة وجهك حرة في التنفس، وسيكون المنظف المائي خيارًا جيدًا.

تقشير لطيف

تتضمن الخطوة الروتينية الأخرى للعناية بالبشرة تقشيرًا لطيفًا أو فركًا خفيفًا ، مرتين في الأسبوع لإزالة السموم وتنظيف خلايا الجلد الميتة وتجنب الالتهابات ، مما يجعل بشرتك تبدو أكثر إشراقًا وإشراقًا، وهذا ليس كل شئ وعند تقشير بشرتك ، فإنك تفتح مسامك بشكل فعال ، مما يعني وداعًا للرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والعيوب الأخرى ، مثل حب الشباب. في الواقع ، إنها أفضل طريقة لمكافحة البشرة الدهنية الدهنية.

لذلك ، استخدمي مقشر الوجه الذي يحتوي على مكونات طبيعية لإزالة الزيوت والشوائب الزائدة من الجلد وجعله ناعمًا وسلسًا.

واقي من الشمس لحماية بشرتك

يجب عليك دائمًا وضع واقي من الشمس لحماية بشرتك من العديد من مصادر الأشعة فوق البنفسجية ، سواء كنت خارج المنزل أو تعمل من المنزل ، وسواء كان الجو مشمسًا أم لا.

يحمي الواقي من الشمس بشرتك من أشعة UVA و UVB الخطرة ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس ، والدباغة ، والشيخوخة المبكرة اختر واقيًا من الشمس بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى وهو غير دهني ومقاوم للماء ومقاوم للعرق.

ترطيب

يعتقد الكثير من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أنه لا ينبغي عليهم استخدام المرطب لأنه سيزيد من مشاكلهم سوءًا، ولكن المرطب ضروري أيضًا للبشرة الدهنية، والمرطب المناسب يحبس الترطيب الطبيعي للبشرة ويغذيها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن منح بشرتك رطوبة كافية خلال هذا الموسم سيساعدك على تجنب التجاعيد والحفاظ على بشرتك متوهجة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحصول على كمية كافية من الماء سيبقي بشرتك رطبة وقوية من الداخل إلى الخارج.

الحد الأدنى من المكياج

يتعرض المكياج للانهيار المعتاد عندما تمطر، ولا يجب ارتداء طبقات المكياج بالخارج بسبب ذلك ومع ذلك ، لا داعي للقلق المفرط، ومن خلال إجراء بعض التعديلات الصغيرة على مستلزمات المكياج النموذجية ، قد تتمكن من تجنب المطر.

اختاري مكياج خفيف الوزن ومقاوم للماء ، ولا تنسي إزالته بغسول لطيف يحتوي على مكونات طبيعية قبل الذهاب إلى الفراش لمنع انسداد المسام وحب الشباب.