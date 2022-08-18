لتقليل الشهية.. اليك هذه الأطعمة والمشروبات

هل تشعر بالجوع طوال الوقت وينتهى بك الأمر بتناول رقائق البطاطس أو البسكويت؟ إذا كانت إجابتك بنعم، هناك عدد من الأطعمة والمشروبات التى يمكنك تناولها لتقليل الشهية بشكل طبيعى وإنقاص الوزن، بحسب موقع “تايمز أوف إنديا”.

اللوز

اللوز مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين E والمغنيسيوم، ويمكن لحفنة صغيرة من اللوز أن تقلل شهيتك بشكل طبيعي لفترة زمنية جيدة.

وفقًا لدراسة جديدة فقد ثبت أن اللوز يزيد من الشعور بالامتلاء ويساعد الأشخاص فى إدارة الوزن، ويمكنك أيضًا تناول بعض اللوز الممزوج بالعسل أو تحضير مزيج من اللوز مع المكسرات الأخرى مثل الجوز والبذور مثل بذور اليقطين.

القهوة

يمكن أن يساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في حبوب البن على قمع الشهية، فتناول فنجان القهوة رائع للشهية بعد الوجبة، حاول أن تشرب القهوة السوداء لأنها تساعد أيضًا فى حرق السعرات الحرارية وتفتيت الدهون وتعزيز التمثيل الغذائى الخاص بك، لاحظ أنك قد لا تستفيد إذا شربت الكثير من القهوة أو اخترت تلك التى تحتوى على نسبة عالية من السكر أو الكريمة.

الزنجبيل

يضيف الزنجبيل فى وجباتك إلى طاقتك ويقلل أيضًا شهيتك بشكل طبيعي، حيث وجدت دراسة أن الرجال الذين تناولوا الزنجبيل في وجبة الإفطار شعروا بالشبع لمدة 3 ساعات على الأقل بعد الوجبة نظرًا لخصائصه الطبية، ويساعد الزنجبيل أيضًا في تخفيف الغثيان.

التفاح

جميع أنواع التفاح مليئة بالألياف القابلة للذوبان والبكتين والمحتوى المائى، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت.

ونظرًا لأن التفاح يتطلب بعض الوقت للمضغ، فإنها تمنح جسمك مزيدًا من الوقت لإدراك أنك لم تعد جائعًا، مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام، ينظم التفاح مستوى الجلوكوز لديك، ويعزز مستوى الطاقة لديك ويتجنب امتصاص السعرات الحرارية الإضافية.

الماء

فى بعض الأحيان قد تشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول وجبة دسمة وهذا ليس منطقيًا، لأنك أكلت ما يكفى منذ فترة، فلماذا تشعر بالجوع بهذه السرعة؟

قد تكون علامة على أن جسمك يحتاج إلى الماء، وتساعد زيادة استهلاكك للمياه على قمع شهيتك بشكل طبيعى وتحسين الجهاز الهضمى أيضًا.