لخطره على الصحة العامة.. «الغذاء والدواء الأميركية» تطالب بسحب عقار «زانتاك» من السوق فوراً

طالبت هيئة الغذاء والدواء الأميركية الشركات المصنعة بسحب جميع عقاقير «رانيتيدين» التي تستخدم لعلاج الحموضة، والمعروفة بالاسم التجاري «زانتاك» من السوق فوراً.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أكدت هيئة الغذاء والدواء أنها قامت بعمل مراجعة على مادة «رانيتيدين»، وهي المادة الفعالة في «زانتاك»، للتأكد من سلامتها، ووجدت أنها تحتوي على نسب من الملوثات والشوائب التي قد تسبب السرطان، مضيفة أن هذه النسب تزيد بمرور الوقت، وعند تخزين العقار في درجات حرارة أعلى من المعتاد، ما يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

وقالت هيئة الغذاء إن هذه الشوائب يطلق عليها اسم «إن- نيتروسوديميثيلامين»، مشيرة إلى أنها كانت تحقق في مستوياتها في العقاقير التي توجد بها مادة «رانيتيدين» منذ صيف عام 2019.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، مديرة مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لهيئة الغذاء والدواء، في بيان أمس (الأربعاء): «لم نلاحظ مستويات غير مقبولة من هذه الشوائب في عديد من العينات التي قمنا باختبارها. ومع ذلك، فإن النسب تزداد تدريجياً بمرور الوقت. ونظراً لأننا لا نعرف كيف ومتى قد تم تخزين المنتج، فقد قررنا أنه لن يكون متاحاً للمستهلكين والمرضى».

وأضاف البيان أن هيئة الغذاء والدواء خاطبت جميع الشركات المصنعة للعقار، تطلب سحب المنتجات من السوق على الفور، وأنها تنصح المستهلكين بالتوقف عن تناول العقار.

يذكر أن صيدلية «فاليشور»، وهي صيدلية إلكترونية تختبر العلاجات التي تبيعها لرصد أي عيوب، هي أول من أبلغ الجهات التنظيمية بشأن الشوائب في عقاقير «رانيتيدين».