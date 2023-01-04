لصحة قلبك.. أفضل وأسوأ الأطعمة لضبط نسبة الكوليسترول

النظام الغذائي يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في صحة القلب، حيق يلعب ما تأكله وتتجنبه دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة، وبالنسبة للكوليسترول فهو مادة مهمة يحتاجها جسمك لبناء خلايا صحية، ومع ذلك، يؤدي ارتفاعه في الدم إلى انسداد الشرايين التي تؤثر على صحة قلبك.

وفيما يلي إليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، وفقا لموقع “تايمز أوف إنديا”.

الحبوب:

الحبوب الكاملة هي أطعمة غنية بالألياف مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، تقلل من نسبة الكوليسترول ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان.

سمك السالمون:

يساهم في تحسين صحة قلبك ومستويات الكوليسترول، كما إنه مصدر كبير للدهون الصحية غير المشبعة.

المكسرات والبذور:

تحتوي على البروتين والدهون غير المشبعة والألياف القابلة للذوبان، وهو أمر جيد لصحة القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول أيضًا.

الخضروات الورقية:

مثل السبانخ واللفت والكرنب الأخضر ليست مليئة بالفيتامينات والمعادن فحسب، ولكنها أيضًا غنية بالألياف والحديد ومضادات الأكسدة، مما يساعد على تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

الأطعمة التي يجب تجنبها لخفض مستويات الكوليسترول:

اللحوم الحمراء:

مثل لحم البقر ولحم الضأن مصادر جيدة للبروتين، ولكنها بشكل عام غنية بالدهون المشبعة، والتي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

الأطعمة المقلية:

إذا كنت تتطلع إلى خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب، فيجب الحد من تناول الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة.

اللحوم المصنعة:

لا تؤدي إلى زيادة مستويات الكوليسترول فحسب، بل إنها مليئة بالصوديوم والدهون المشبعة، وهذا يؤثر أيضًا على ضغط الدم.

السلع المخبوزة:

مثل البسكويت والكعك والمعجنات غنية بالدهون والسكر، مما قد يؤثر على مستويات الكوليسترول وضغط الدم.