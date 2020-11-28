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لقاحات كورونا لن تغني عن الكمامة!

منذ 11 دقيقة
الكمامة

الكمامة أول خط دفاع للوقاية من كورونا

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بعد تفاؤل العالم بقرب القضاء على فيروس كورونا اثر اكشاف لقاحات مضادة، أكد عالم فيروسات إيطالي بجامعة ميلانو أن ابتكار اللقاحات لا يعني أننا سنكون قادرين على التخلي عن الإجراءات الوقائية.

وأوضح فابريتسيو بريلياسكو، في حديث لإذاعة إيطالية الجمعة أنه “يتعين علينا الإبقاء على ارتداء الكمامات كإجراء احترازي، لأننا قد نكون أحد الأشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة مناعية فعالة”، وذلك طيلة العام المقبل “كحد أدنى” وفقا لما نقلت عنه وكالة “آكي” للأنباء الإيطالية.

ودعا بريلياسكو إلى “عدم الإفراط في التفاؤل” مذكرا بأن “فعالية اللقاحات ليست كاملة”، فضلا عن كون اللقاحات لن تحل الأزمة الصحية بين عشية وضحاها بل “سوف يستغرق الأمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية مستهدفة 60-70٪ من الفئات الأكثر عرضة للعدوى” بعملية التلقيح وإلى غاية تحقق هذه النتيجة، لا بد، برأيه، من عدم التسرع في التخلي عن الكمامات.

أما فيما يتعلق بالحالة الصحية على ضوء التدابير الوقائية الأخيرة، اعتبر أن هذه الأخيرة بدأت تعطي ثمارها في إيطاليا، على الأقل، وأن نسبة الوفيات عندما تشرع في التراجع هي المؤشر الأخير الذي يُؤكد بوادر انحسار الوباء ويؤكدها.

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