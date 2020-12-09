لقاح “أوكسفورد – أسترازينيكا” يعزز مناعة القطيع … إليكم التفاصيل

وفقا لتقرير صحيفة ”التايمز“ البريطانية، إن لقاح ”أوكسفورد – أسترازينيكا“ يعزز مناعة القطيع وذلك من خلال إيقافه للعدوى دون حدوث أعراض.

وقالت الصحيفة إن لقاح ”أوكسفورد – أسترازينيكا“ يظهر مؤشرات على إحياء مناعة القطيع ضد فيروس ”كورونا“ المستجد.

وتابعت: ”قدّم الفريق الذي يقف وراء لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا، أول دليل مبدئي على أن اللقاح يقوم بما هو أكبر من إيقاف المرض، ولكن في معضلة جديدة بالنسبة لمروجي اللقاح، فإن التأثير الأقوى له يبدو في حصول المريض على نصف الجرعة المفترضة فقط في البداية، وهو ما تم اكتشافه مصادفة“.

وأوضحت: ”وفقا للنتائج، فإن الذين تلقوا نصف الجرعة الأولى ثم جرعة كاملة لديهم حماية تقدر بنسبة 90% من الأمراض المصحوبة بأعراض، ونحو 60% من الحماية من العدوى دون أعراض، أما أولئك الذين شاركوا في الجزء الأكبر من التجربة، والذين تلقوا جرعتين كاملتين، كان لديهم نحو 62% من الحماية ضد المرض، لكنهم كانوا في الأساس ليسوا في مأمن ضد العدوى دون أعراض“.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقارير التي أصدرها فريق عمل لقاح ”أوكسفورد – أسترازينيكا“ والأكثر إقناعا، تشير إلى النتائج الإيجابية لمن حصلوا على نصف جرعة من اللقاح، إذ ثبت أنه لا يمنح حماية أكبر ضد المرض فحسب، بل إنه في هذه المجموعة يوجد انخفاض في انتقال الفيروس دون أعراض، وهو أمر ضروري للحصول على مناعة القطيع للحصول على حماية أوسع للسكان.

واستطردت: ”الهدف الأساس للقاح هو إيقاف المرض، وإذا لم يكن بإمكانه أيضا منع الأشخاص من الإصابة بالعدوى، سواء أكانت دون أعراض أم بأعراض، فليس من الواضح حتى الآن ما إذا سيكون قادرا على توفير مناعة القطيع“.

ونقلت عن البروفيسور أندرو بولارد، الذي أدار عملية الاختبارات المبدئية، قوله: إن ”المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك شيئا مهما يلوح في الأفق، إلا أننا في حاجة للمزيد من المعلومات للتأكد من ذلك، ومن السابق لأوانه في تلك المرحلة أن نسرف في الحديث عن إمكانية تعزيز مناعة القطيع عبر لقاح أوكسفورد – أسترازينيكا“.