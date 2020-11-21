لقاح جديد ضد كورونا سيكون جاهزاً بحلول الصيف المقبل

يشتد السباق الدولي للوصول إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا ، خاصة بعد إعلان ثلاثة لقاحات عالمية عن نجاح نتائج تجاربها .

أكد المعهد البيولوجي الإسرائيلي، الجمعة، أن اللقاح الإسرائيلي ضد فيروس كورونا سيكون جاهزا بحلول الصيف المقبل.

وفق صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن إعلان المعهد البيولوجي الإسرائيلي يأتي بعد إجراء التجارب الأولى للقاح على 80 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما في مستشفيي شيبا وهداسا.

وجاء ذلك بعد إعلان 3 لقاحات عالمية عن نتائج تجاربها السريرية الثالثة واسعة النطاق، هي لقاح شركتي فايزر وموديرنا الأميركيتين، واللقاح الثالث هو لقاح أكسفورد البريطاني.

وبحسب التقارير الأولية، لم يعانِ الأشخاص المتطوعون من آثار سلبية بعد قضاءهم ليلة كاملة في المستشفى عقب تلقيهم اللقاح.

ويهدف المعهد الإسرائيلي للدخول في التجارب السريرية الثانية من خلال إنتاج 25 ألف جرعة، بينما يتوقع إنتاج أكثر من مليون جرعة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي التجارب على البشر بعد تجارب واعدة على الحيوانات، حيث قال علماء إسرائيليون إنها نجحت في جعل الحيوانات المختبرية تفرز أجساما مضادة”.

رغم ذلك، تسعى إسرائيل لشراء لقاحات أخرى بعد تقارير إعلامية أفادت عن شراء 10 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطانية الذي طوره علماء من جامعة أكسفورد.

كذلك، أعلنت إسرائيل في وقت سابق عن إبرام صفقة مع شركة فايزر الأميركية للأدوية، لاستيراد لقاحها الجديد ضد فيروس كورونا في يناير المقبل، فيما تملك إسرائيل عقدا آخر مع شركة موديرنا أيضا.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريحات سابقة: “بطريقة أو بأخرى، سيكون لدينا لقاح كاف لجميع مواطني إسرائيل وسنتمكن من تحرير أنفسنا من هذا الوباء”.

وتملك إسرائيل أعلى معدلات التطعيم في العالم، فيما تسعى لتشريع قانون يجبر جميع السكان بالتطعيم الإلزامي لمواجهة الفيروس التاجي.

وفقا لإحصائيات جامعة “جونز هوبكنز”، فإن الإصابات في إسرائيل أوشكت على ملامسة حاجز 230 ألف إصابة مؤكدة منذ بداية الوباء، منها ما يزيد عن 2700 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.