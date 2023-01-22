لقاح جديد لحماية الأطفال من أكثر أمراض الشتاء شيوعًا

الفيروس المخلوي التنفسي، هو مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.

توصل باحثون إلى لقاح جديد يمكنه حماية الأطفال وكبار السن من أكثر أمراض الشتاء شيوعًا، والمتمثلة في فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV).

وبدأ العلماء بالفعل الخطوة الأولى في تطعيم البريطانيين المؤهلين ضد فيروس الجهاز التنفسي المخلوي المعروف بتسببه بالتهاب القصيبات في الرئة لدى الأطفال، حيث استخدم الباحثون بيانات هيئة الخدمات الوطنية البريطانية لتحديد أولئك الذين سيستفيدون بشكل أفضل من اللقاح، كجزء من مشروع تموله الحكومة.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من مخطط هو الأول من نوعه، والذي سيشهد تمويل الحكومة لـ 16 مشروعًا بحثيًا بهدف منع الأزمة التي تحدث في الشتاء.

وسيكلف هذا المخطط بأكمله حوالي 800 ألف جنيه إسترليني، ويعتقد الخبراء أن النتائج يمكن رؤيتها بحلول شهر مارس/ آذار المقبل.

وقال خبير البحث والتطوير في مجال الرعاية الأولية في جامعة إدنبرة، البروفيسور عزيز شيخ، والذي يقود الدراسة إن “لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي ستكون متاحة في الوقت المناسب”.

ويدخل حوالي 29 ألف طفل و18 ألف بالغ سنويًا للمستشفى بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، وحتى الآن لم يتوفر أي لقاح فعاَّل.

وقال الخبراء إن “طرح اللقاح سيقلل بشكل كبير من عدد الحالات التي يتم علاجها في المستشفى”.

بدورها، قالت البروفيسور كاثي سودلو، كبيرة العلماء في معهد المملكة المتحدة لعلوم البيانات الصحية: “نحن على دراية كاملة بالتحديات الهائلة التي يواجهها نظام الرعاية الصحية هذا الشتاء، لذا من المهم أن نستخدم البيانات بسرعة ومسؤولية لدعم هيئة الخدمات الوطنية البريطانية”.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من التجارب التي أجرتها شركة “موديرنا”، التي أظهرت أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 84% في منع السعال والحمى لدى كبار السن.

يشار إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، وهو شائع ويصاب به معظم الأطفال قبل بلوغهم سن العامين، ويمكن أن يصيب الفيروس المخلوي التنفسي البالغين أيضًا.