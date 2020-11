لقاح “سبوتنيك – V” يثبت فعاليته بنسبة 92% في المرحلة الثالثة

يصنف لقاح “سبوتنيك في” من اللقاحات الرائدة التي أنتجتها روسيا في إطار السعي العالمي لإيجاد لقاح مكافح لفيروس كورونا الذي فتك في دول العالم، وأودى بحياة الملايين من البشر، والذي لا يزال يشكل خطرا على البشرية وخاصة في هذه الفترة من الزمن، ومع اقتراب الباحثين في الوصول إلى اللقاح الذي سينقذ للبشرية، تتأمل دول العالم من الانتهاء من الوباء خلال أشهر.

وفي هذا الصدد أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن نتائج التحاليل المؤقتة الأولية لبيانات المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك V” في روسيا، أظهرت أن فعالية اللقاح بلغت نسبة 92%.

وجاء في بيان للصندوق: “بلغت فعالية استخدام لقاح “سبوتنيك V” نسبة 92% (واستندت العملية الحسابية إلى توزيع 20 حالة مؤكدة، تم تحديدها من المجموعة التي تتناول الدواء الوهمي والمجموعة التي تلقت اللقاح)”.

وقد تم إثبات الفعالية على أساس أول تحليل مؤقت للبيانات بعد 21 يوماً من تلقي المتطوعين أول تطعيم .

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo).

— Sputnik V (@sputnikvaccine) November 11, 2020