لكل مقلع عن التدخين.. هذا ما يحدث لجسمك من الدقائق الأولى حتى 10 أعوام

في ظل الظروف الصحية الخاصة التي نمر بها، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، بدأ الكثير من المدخنين، قرارهم الصائب للإقلاع عن هذه السم القاتل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن التدخين يرفع خطورة الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وقد يتسبب بالوفاة، وفقا لبيان أصدرته المنظمة في مايو/أيار.

هذا ما يحصل لجسمك بعد إقلاعك عن التدخين:

بعد أول 20 دقيقة: انخفاض تدريجي لنبضات القلب وضغط الدم

بعد 12 ساعة: تنخفض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم، وتعود إلى معدلها الطبيعي

من أسبوعين إلى 3 أشهر: الشعور بتحسن في الدورة الدموية وأداء الرئتين

من الشهر الأول إلى الشهر التاسع من الإقلاع: تقليل ضيق التنفس، وتوقف السعال

بعد مرور عام: تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بـ50% مقارنةً بالمدخنين

بعد مرور 5 أعوام: تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من 73%

بعد 10 أعوام: تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بـ50% مقارنةً بالمدخنين، وإضافةً إلى ذلك، يقل أيضاً خطر الإصابة بسرطان الفم، والحلق، والمريء، والمثانة، وعنق الرحم، والبنكرياس

بعد مرور 15 عاماً: تكون نسبة خطورة الإصابة بأمراض القلب التاجية متساوية للأشخاص غير المدخنين