للرجال.. طرق طبيعية للتخلص من دهون "الجناب"

قد يتسأل البعض لماذا يعانون الرجال من مشكلة تراكم دهون الجناب في كثير من الأحيان، وظهر الخبراء ليؤكدن على ان هرمون الكورتيزون والتوتر العصبي، هو المتهم الأول.

فعندما تصاب بتوتر يجب أن تخرج تلك الطاقة السلبية على الفور مثل ممارسة التمارين الرياضية، وعندما لا تخرج تلك الشحنة السلبية فإن الجسم ينتج هرمون الكورتيزون.

وتؤثر الكمية الزائدة من هذا الهرمون سلبا لتزيد من شهيتك وزيادة الوزن وتقلل من سرعة عملية الأيض وتناول الطعام قبل النوم مباشرة، ويلزمك بضرورة التقليل من نسبة إنتاج الكورتيزون قدر الإمكان.

توقف عن اتباع الحمية الغذائية وابتعد عن التوتر العصبي المصاحب له، من عدد السعرات الحرارية المتناولة وما يلزم التخلص منه، لأن الوتر هو السبب الأول في دهون الجناب.

حاول أن تحافظ على مستوى ضغط الدم والطاقة، من خلال تناول وجبة صغيرة كل ثلاث ساعات تقريبا، مع تجنب تناول الكربوهيدرات بعد الساعة السادسة مساء.

تجنب الأطعمة التي تساعد على زيادة السكر في الدم، لأن زيادة مستوى السكر في الدم تدفع الجسم لإفراز الكورتيزون والأدرينالين في الدم ليحافظ على استقرار الجسم.