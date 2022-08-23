للرجال.. لبشرة خالية من التجاعيد إليك أفضل 6 أطعمة

صحة بشرتك هي انعكاس مباشر لصحة أمعائك، والتي تتأثر بعاداتك الغذائية، بسبب شيء يسمى محور الأمعاء والجلد، يكون الجلد والجهاز الهضمي في اتصال مستمر ومرتبطان ارتباطًا وثيقًا، تريليونات الخلايا البكتيرية والفطرية الموجودة في ميكروبيوم أمعائك والتي تهضم طعامك وتوفر الحماية المناعية عن طريق منع مسببات الأمراض والحفاظ على صحة جسمك وبشرتك، وهناك الكثير من الأطعمة التي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس والتجاعيد والالتهابات وحب الشباب والخطوط الدقيقة من خلال تغذية خلايا الجلد وحماية ميكروبيوم الأمعاء ومكافحة التلف الخلوي، وفقا لما نشره موقع ” themanual”.

فواكه كيوي وحمضيات

فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية التي ثبت أنها تمنع الجذور الحرة من التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية، التي تتسبب في شيخوخة بشرتنا عن طريق إتلاف ألياف الكولاجين والإيلاستين التي تمنح بشرتنا عادة بنية صحية وثابتة ولينة، نظرًا لتلف هذه المكونات الهيكلية بسبب الجذور الحرة، تصبح بشرتنا عرضة للتجاعيد والترهل والخطوط الدقيقة، توفر الفواكه مثل الكيوي والحمضيات والتوت جرعة قوية من مضادات الأكسدة القوية

اللوز والجوز والمكسرات الأخرى

يعتبر اللوز والجوز وأنواع المكسرات الأخرى، وكذلك جنين القمح، مصادر رائعة لفيتامين هـ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مثل فيتامين سي، فيتامين إي هو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة من الشمس وتساعد على توفير فائدة مضادة للزاوية لبشرتك، كما أنه يرطب ويمنع الجفاف المفرط، يساعد فيتامين هـ أيضًا في تحفيز نمو الجلد، المكسرات البرازيلية هي واحدة من أفضل المصادر الغذائية للسيلينيوم، وهو معدن رئيسي داعم للمناعة يمكن أن يحمي من سرطان الجلد، وبقع الشيخوخة، وأضرار أشعة الشمس، تغذي الدهون الموجودة في المكسرات الجلد وتحافظ على أغشية الخلايا مرنة وداعمة.

طماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، وهو كاروتينويد يحمي من أضرار أشعة الشمس وحروق الشمس، كما أنها تحتوي على السيلينيوم ومضادات الأكسدة، تحتوي الطماطم أيضًا على الكثير من الماء، الذي يرطب خلايا بشرتك ويمنع الترهل والجفاف المفرطين.

الأسماك الدهنية

يوفر السلمون والسردين والأسماك الدهنية الأخرى أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات في الجسم، تقلل من الاحمرار والتهيج وتوفر الدهون الأساسية لأغشية الخلايا، تشير الدلائل إلى أن هذه الأحماض الدهنية الأساسية تشجع أيضًا على إنتاج الكولاجين، مما يساعد في الحفاظ على تماسك الجلد ومنع التجاعيد.

البيض

البيض الكامل هو مصدر قوة للتغذية لأن بروتينه يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية وصفار البيض غني بالفيتامينات والمعادن، وكثير منها بتركيزات أعلى من معظم مصادر الطعام الأخرى، يوفر البيض العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجلد، على سبيل المثال، يعد الصفار مصدرًا رائعًا للبيوتين، الذي له خصائص مقاومة لعلامات تقدم سن البشرة للبشرة، لأنه يقلل الالتهاب ويمنع التقشر والحكة، لديهم أيضًا فيتامين د، وهو مهم بشكل خاص لبشرتنا مع تقدمنا ​​في العمر لأنه يعمل بمثابة مقدمة للهرمونات التي تساعد في إصلاح الخلايا وتجديدها، يحتوي صفار البيض أيضًا على معدن السيلينيوم، الذي يحارب أضرار أشعة الشمس عن طريق زيادة إنتاج الإيلاستين للحفاظ على نضارة بشرتك ومرونتها.

اللبن

يحتوي واللبن الرائب والأطعمة المخمرة الأخرى على البروبيوتيك، وهي كائنات حية دقيقة تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، إن الحفاظ على صحة هذه البكتيريا والفطريات المفيدة سيحافظ على سلامة بطانة الأمعاء ، ويمنع الغزو الممرض ، ويبقي الالتهاب في مكانه، سيحافظ ذلك على بشرتك نظيفة ويمنع الأمراض الجلدية الالتهابية، يحتوي الحليب واللبن الرائبأيضًا على فيتامين د ، الذي يمكن أن يوفر الحماية من التجاعيد.