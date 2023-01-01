الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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للمرضى المهددين بالعمى... هذا الخبر لكم

منذ ساعتين
عين - تعبيرية

عين - تعبيرية

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توصل علماء لدواء بديل للحقن المستخدمة في علاج مشكلة انسداد الوريد الشبكي في العين‎.‎

وسيكون بمقدور للمرضى الذين يعالجون من انسداد الوريد الشبكي (يعد سبباً رئيسياً لفقدان البصر لدى كبار السن) استبدال الحقن التي ‏تؤخذ شهرياً بدواء “فاريسيماب”.‏

  • يصاب الأشخاص بانسداد الوريد الشبكي عندما تغلق أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة‎.‎
  • يؤدي هذا إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، مما يحدث كدمات وتورم‎.‎
  • يستمر التسرب في كثير من الأحيان، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى العمى لأن تراكم السوائل يضر العين‎.

ولا يزال السبب الحقيقي والدقيق للإصابة بانسداد الوريد الشبكي غير معروف، لكن بعض الأمراض والعادات تجعل العين أكثر قابلية ‏للإصابة به مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري والتدخين‎.‎

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن للرعاية الصحية، الدكتورة كريستيانا ‏دينا، قولها: “فاريسيماب قادر على تقليل مستوى مركب في الدم يسمى‎ Ang2‎، والذي يمكن أن يؤدي بتركيزات عالية إلى تسرب في ‏الأوعية الدموية‎”.‎

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