للمرضى المهددين بالعمى... هذا الخبر لكم

توصل علماء لدواء بديل للحقن المستخدمة في علاج مشكلة انسداد الوريد الشبكي في العين‎.‎

وسيكون بمقدور للمرضى الذين يعالجون من انسداد الوريد الشبكي (يعد سبباً رئيسياً لفقدان البصر لدى كبار السن) استبدال الحقن التي ‏تؤخذ شهرياً بدواء “فاريسيماب”.‏

يصاب الأشخاص بانسداد الوريد الشبكي عندما تغلق أحد الأوردة الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العين بسبب جلطة‎.‎

يؤدي هذا إلى تسرب الدم والسوائل الأخرى إلى الشبكية، مما يحدث كدمات وتورم‎.‎

يستمر التسرب في كثير من الأحيان، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى العمى لأن تراكم السوائل يضر العين‎.

ولا يزال السبب الحقيقي والدقيق للإصابة بانسداد الوريد الشبكي غير معروف، لكن بعض الأمراض والعادات تجعل العين أكثر قابلية ‏للإصابة به مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري والتدخين‎.‎

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن استشارية طب العيون في جامعة نورث ويست لندن للرعاية الصحية، الدكتورة كريستيانا ‏دينا، قولها: “فاريسيماب قادر على تقليل مستوى مركب في الدم يسمى‎ Ang2‎، والذي يمكن أن يؤدي بتركيزات عالية إلى تسرب في ‏الأوعية الدموية‎”.‎