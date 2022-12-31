السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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للوقاية من أمراض القلب.. قائمة بالأطعمة الغنية بـ "الأوميغا 6"

منذ 34 دقيقة
أطعمة تحتوي على أحماض أوميغا 6 المفيدة

أطعمة تحتوي على أحماض أوميغا 6 المفيدة

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تعد أحماض أوميغا 6 الدهنية مكونًا رئيسيًا في أي نظام غذائي صحي، وتوجد في العديد من الأطعمة المغذية مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية.

يعتبر الحصول على هذه الدهون مهما لدعم الصحة العامة، لكونها تساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية الضارة ورفع مستويات الكوليسترول الجيدة، وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفيما يلي قائمة بأهم الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 6 المفيدة وفق موقع “هيلث لاين” الطبي:

الجوز

الجوز نوع شائع من المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل الألياف والمعادن، بما في ذلك المنغنيز والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم.

يمكن الاستمتاع بالجوز بمفرده كوجبة خفيفة مغذية، أو رشه على السلطات أو الزبادي أو دقيق الشوفان لتعزيز المحتوى الغذائي لهذه الوجبات.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس هي البذور المغذية التي يتم حصادها من نبات عباد الشمس.

غنية بشكل خاص بالفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين E والسيلينيوم، وكلاهما يعمل كمضادات للأكسدة تحمي من تلف الخلايا والالتهابات والأمراض المزمنة.

زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني عبارة عن كريمة مصنوعة من الفول السوداني المحمص.

ليست غنية بالدهون والبروتينات الصحية فحسب، بل تحتوي عناصر غذائية صحية مثل النياسين والمنغنيز وفيتامين E والمغنيسيوم.

زيت الأفوكادو

بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، فقد وجدت دراسات صحية أن زيت الأفوكادو قد يحسّن صحة القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

البيض

يمكن أن يكون البيض إضافة لذيذة ومغذية ومتعددة الاستخدامات لنظامك الغذائي، حيث إنه غني بمجموعة من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والسيلينيوم والريبوفلافين.

اللوز

مصدر مهم للبروتين والألياف، إلى جانب فيتامين E والمنغنيز والمغنيسيوم.

الكاجو

غني بالمغذيات بما في ذلك النحاس والمغنيسيوم والفوسفور.

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