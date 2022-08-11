للوقاية من أمراض خطيرة... استخدموا بدائل الملح

توصلت دراسة إلى أن استخدام بدائل الملح، عوضاً عن الملح العادي، من شأنه أن يخفض ضغط الدم ويقي من أمراض القلب الخطيرة والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

صحيفة The Guardian البريطانية قالت الثلاثاء 9 آب 2022، إنه من المعروف أن الاستهلاك المفرط للملح المكون من كلوريد الصوديوم، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي ضعف صحة القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الوفاة مبكراً.

لكن الدراسة التي نُشرت في مجلة Heart، تكشف أن استخدام بديل الملح العادي، وفيه يحل كلوريد البوتاسيوم محل جزء من كلوريد الصوديوم، يقلل من هذه المخاطر الصحية.

جمعت الدراسة نتائج 21 تجربة سريرية، شارك فيها ما يقرب من 32 ألف شخص، ووجد فريق الدراسة أن بدائل الملح تخفض ضغط الدم بين جميع المشاركين، بغض النظر عن المنطقة والعمر والجنس والوزن والعوامل المرتبطة بضغط الدم.

لم يُكشف عن أي آثار ضارة من زيادة استهلاك كلوريد البوتاسيوم، لكن تأثير كلوريد البوتاسيوم المضاف إلى بدائل الملح أثار مخاوف على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، الذين يتعين عليهم تقليل جرعة البوتاسيوم في طعامهم.

حين أجرى الباحثون تحليلاً لما يزيد قليلاً على 24 ألف مشارك، وجدوا أن التحول إلى بدائل الملح يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة بنسبة 11%. وانخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13%.

كانت نتائج مماثلة قد نُشرت في دراسة أجريت العام الماضي شملت أكثر من 20 ألف مشارك يعانون من ارتفاع ضغط الدم من 600 قرية في الصين، على أنه لم يثبت ما إذا كانت فوائد بدائل الملح ستكون هي نفسها في أجزاء أخرى من العالم.

تقول تريسي باركر، خبيرة تغذية صحة القلب في مؤسسة القلب البريطانية BHF: “هذا البحث تذكير مفيد بتقليل كمية الملح في وجباتنا الغذائية والبحث عن بدائل”.

لكنها أضافت محذرة: “صحيحٌ أن بدائل الملح تحتوي على نسبة صوديوم أقل من الملح العادي، فهي لا تزال تحتوي على البوتاسيوم الذي قد لا يكون مناسباً لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في القلب ومشكلات صحية أخرى. ولو أنك ترغب في الاعتناء بصحتك، فمن الأفضل تقليل استهلاك الملح. واستخدام الأعشاب والتوابل المختلفة في الطهي طريقة رائعة لإضافة النكهة والاستغناء عن الملح”.