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لماذا نجح مستخدمو برامج الإنترنت في إنقاص وزنهم أكثر من غيرهم؟

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2020 6:28 مساءً
ممارسة التمارين الرياضية في المنزل

ممارسة التمارين الرياضية في المنزل

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تقدم آلاف التطبيقات على الإنترنت، برامجا لتخيف الوزن، وبينما يراها البعض غير فعالة حتى بدون تجربتها، أثبتت مختلف الدراسات بأن الحقيقة مغايرة للشائعات.

أظهرت دراسة جديدة نشرت هذا الأسبوع في مجلة جاما الطبية، بأن الاشتراك في برامج تخفيض الوزن على الإنترنت يعزز عملية إنقاص الوزن بنسبة كبيرة.

وتتبعت الدراسة 840 مريضاً على مدار 12 شهراً، جميعهم يعانون إما من زيادة الوزن أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع 2. تم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى مجموعات مختلفة، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين جمعوا بين دعم التوعية من الطاقم الطبي واشتركوا في برنامج إنقاص الوزن عبر الإنترنت كانوا الأكثر نجاحاً في إنقاص الوزن.

وكتب الباحثون: “انخفض وزن المشاركين في مجموعة التدخل المشترك بمعدل 3٪، وهو فارق مهم إحصائياً مقارنة بالانخفاضات التي بلغت 1.4 و 1.9٪ والتي شهدتها المجموعات الأخرى من المشاركين في الدراسة”.

كما وجد الباحثون أن أولئك الذين جمعوا بين التوعية الطبية وبرنامج تخفيض الوزن عبر الإنترنت قد حافظوا على فقدان الوزن لمدة 18 شهرًا، على الرغم من توقف التوعية الطبية بعد 12 شهراً.

وقالت هيذر باير، عالمة الأوبئة المساعدة في قسم الطب الباطني العام والرعاية الأولية في مستشفى بريغهام، إن الرعاية الافتراضية ستبقى معنا بعد الجائحة، وتوفر هذه الدراسة المزيد من الأدلة على أن الرعاية الافتراضية تعمل بشكل جيد، وخاصة في إنقاص الوزن، بحسب ما ورد في موقع إم إس إن الإلكتروني.

    المصدر :
  • الإمارت 24

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