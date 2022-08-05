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لماذا يصيب الانسداد الرئوي المزمن النساء أكثر من الرجال؟

منذ دقيقتين
سرطان الرئة

سرطان الرئة

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تعاني ملايين النساء من الانسداد الرئوي المزمن أكثر من الرجال، وأيضا يمتن بسبب هذا المرض أكثر من الذكور، فما أسباب ذلك علميا؟

قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) بسبب ضيق الممرات الهوائية في الرئتين.

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو اسم لمجموعة من الأمراض التي تسبب انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن.

ويظهر المرض على شكل مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك ضيق التنفس، وصعوبة التنفس العميق، والصفير المتكرر أو السعال، وكمية مفرطة من المخاط أو البلغم.

في الولايات المتحدة، تم تشخيص ما يقرب من 16 مليون شخص من المصادر الموثوقة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، ولكن من المحتمل أن هناك ملايين آخرين مصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن دون تشخيص.

وتُظهر البيانات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أنه في عام 2018 كان مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن (معظمه من مرض الانسداد الرئوي المزمن) رابع سبب رئيسي للوفاة بين النساء في الولايات المتحدة.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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