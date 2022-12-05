لمرضى التهاب المفاصل.. لا تتناولوا التفاح والطماطم

التهاب المفاصل هو اضطراب يصيب المفاصل ويعد من أكثر أنواع الالتهابات الشائعة لدى كبار السن، وحذرت دراسة طبية من أن تناول التفاح والطماطم يمكن أن يؤدي إلى زيادة ألم التهاب المفاصل نظرًا لاحتوائهما على مادة السولانين التي يعتقد أنها تتسبب في تفاقم الحالة.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية اليوم الاثنين، إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من التهاب المفاصل، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن لهذا المرض، إلا أن هناك طرقًا للتحكم في الأعراض.

وقالت الدراسة التي أصدرتها “لجنة الأطباء البريطانيين” إنه مثل العديد من الحالات الصحية، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا في تخفيف الحالة أو تفاقمها “محذرة من أن هناك أطعمة تعتبر “محفزة للألم.”

وأضافت الدراسة: “بينما تعتبر العوامل الوراثية مهمة، تظهر الدراسات أن عوامل نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي، تلعب دورًا رئيسيًا في تلك الحالة.”

أوضحت الدراسة أنه إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي، فإن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يساعد وربما يزيل الألم تمامًا.

وقالت: “كشفت دراسة استقصائية، أجريت على أكثر من 1000 مريض مصاب بالتهاب المفاصل أن اللحوم الحمراء والسكر والدهون والملح والكافيين ونباتات الباذنجان تؤدي إلى تفاقم الحالة بشكل شائع، كما تضمنت الدراسة التفاح والطماطم على أنها من مسببات الألم الشائعة ويجب تجنبها”.

وأردفت: “أجريت دراسة على 18 أنثى من الجرذان البيضاء بعد سن اليأس للتحقيق في تأثير السولانين على أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي”.

وخلصت الدراسة إلى أن “بيانات التجربة أظهرت أن الأشخاص في سن الشيخوخة وما بعد انقطاع الطمث الذين يعانون من التهاب وتورم المفاصل يجب أن يتجنبوا نباتات الباذنجان وفصيلتها لتخفيف آلام المفاصل وكذلك تقليل تدمير الأنسجة”.