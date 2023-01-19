لمن يعاني السمنة.. معلومة صادمة عن مكملات فيتامين "د"

فيتامين د من الفيتامينات المهمة للجسم على بناء أسنان وعظام قوية، ويقي من هشاشة العظام أو تلينها، كونه يساعد الجسم على امتصاص احتياجاته من معدني الكالسيوم والفسفور.

ووجد باحثون من جامعة “ماساتشوستس” الأمريكية أن مكملات فيتامين (د) لا تؤدي عملها بشكل صحيح مع الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة.

وفي الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تابع الباحثون 26 ألف شخص (فوق سن الخمسين) تناولوا مكملات فيتامين (د) منذ عام 2010 وحتى عام 2018.

وتبين من خلال النتائج أن الأشخاص الذين ترتفع نسبة الدهون في أجسامهم، يكافحون لاستقلاب مكملات فيتامين (د).

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة، كان لديهم مستويات أقل من فيتامين (د) في دمائهم مقارنة بالأشخاص الصحيين، الذين تناولوا المكملات نفسها.

وقالت الدكتورة “ديردري توبياس” عالمة الأوبئة في مستشفى بريغهام، التي قادت البحث: “لاحظنا اختلافات ملحوظة بعد عامين من تزويد المشاركين بمكملات فيتامين (د)، ما يشير إلى ضعف استجابة الجسم لهذا العنصر كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم”.

وأضافت: “من الواضح أن هناك شيئًا مختلفًا يحدث عند استقلاب فيتامين (د) في أجسام الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، وقد تساعد هذه الدراسة في تفسير النتائج المتناقضة للمكملات التي يتناولها الأفراد الذين يعانون من ارتفاع في مؤشر كلتة الجسم”.

وأنهت الدكتورة توبياس حديثها قائلة: “تلقي هذه الدراسة الضوء على انخفاض نسبة الإصابة بالسرطان وأمراض المناعة الذاتية التي قد يسببها نقص فيتامين (د) بنسبة 30 إلى 40% لدى الأشخاص الذين يتمتعون بمؤشر كتلة جسم طبيعي”.