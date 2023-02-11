يمكن أن يؤدي استبعاد السكر من نظامك الغذائي لمدة شهر إلى تغييرات كبيرة في جسمك، كما يقول أحد الخبراء، فنظامنا الغذائي مليء بالسكر، وسواء كان ذلك في الحلويات أو المشروبات أو المشروبات الغازية أو حتى الفواكه، وعلى الرغم من أن بعض أنواع السكر ضرورية للجسم، إلا أن السكر المكرر بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من الاضطرابات الصحية، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.

فهذه السكريات الخفية تزيد من السعرات الحرارية في الطعام وتسبب اضطرابات أيضية مختلفة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب على سبيل المثال لا الحصر، والتغييرات الغذائية التي تقلل من السكر الزائد لها فوائدها الخاصة.

ولكن ماذا يحدث إذا قطعت السكر عن نظامك الغذائي لمدة شهر؟.. قالت الدكتورة أمريتا غوش: إن أحد أكثر التغييرات التي يمكن ملاحظتها عند استبعاد السكر من نظامك الغذائي هو فقدان الوزن.

فالسكر غني بالسعرات الحرارية ويمكن أن يتراكم بسرعة في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وأضافت الدكتورة أمريتا غوش، وعندما تستبعد السكر من نظامك الغذائي، ستجد على الأرجح أنك تستهلك سعرات حرارية أقل بشكل عام، مما قد يؤدي إلى إنقاص الوزن.

وقالت إن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يضر بإدارة نسبة السكر في الدم في الجسم وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين.

فإن تقليص السكر المضاف هو وسيلة جيدة لخفض نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين، و أدرج الاختصاصي الصحي فائدة أخرى تتمثل في خفض السكر لمدة شهر لأنه يمكن أن يحسن مستويات الطاقة.

فالسكر يسبب ارتفاعات وانهيارا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والركود من خلال التخلص من السكر، ستصبح مستويات الطاقة لديك أكثر استقرارا، وستشعر بمزيد من اليقظة والاستيقاظ طوال اليوم.

ويمكن أن تؤدي فائدة التخلص من السكر أيضًا إلى تحسين مزاجك لأنه يقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي على الجسم، يمكن أن يؤثر استهلاك السكر المكرر على صحة القلب أيضًا.

السكر مساهم رئيسي في ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وعوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب، و من خلال تقليل تناول السكر، ستتخذ خطوات لتحسين صحة قلبك وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتعد صحة الأمعاء عاملاً مهمًا عندما يتعلق الأمر بالحصول على دماغ سليم تؤدي زيادة تناول السكر إلى التهاب الأمعاء وتضر بالبكتيريا المفيدة في القناة الهضمية، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال.

ويمكن أن يكون لقطع السكر عن نظامك الغذائي لمدة شهر تأثير كبير على صحتك وعافيتك، إذا كنت تتطلع إلى إحداث تغيير إيجابي في حياتك، فإن قطع السكر لمدة شهر يعد مكانًا رائعًا للبدء، ولكن المفتاح هو أن تكون ثابتًا حتى بعد شهر واحد.