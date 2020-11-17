ما الرابط بين فيروس كورونا وزيادة الطلب على عمليات تكبير الثدي؟

مع استمرار فترة الحجر المنزلي المفروض على جميع دول العالم منذ فترة زمنية، كشف جراح التجميل الأسترالي، إيان تشينسي، عن تزايد الطلب على عمليات تكبير الثدي هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يقوم الطبيب الأسترالي بإجراء أكثر من 500 عملية تكبير ثدي سنويًا، مشيرا إلى تطلع النساء للحصول على أحجام أكبر من أي وقت مضى.

وقال الطبيب: “باعتقادي أن السبب في تزايد الطلب على عمليات التجميل يرجع للإقامة الطويلة في المنزل ونظر النساء المستمر إلى المرآة وانتقاد مظهرهن، فضلا عن قضاء المزيد من الوقت على الشبكات الاجتماعية، لهذا السبب يقررن إجراء تغيير جذري في شكلهن”.

وأوضح تشينسي أن متوسط ​​الأحجام التي اختارتها النسار قد تغير بشكل كبير، وقال: “عند انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، وفرض الحجر المنزلي لاحظت أن أحجام غرسات الثدي التي اختارتها النساء كانت أكبر بكثير من المعتاد”.

وأضاف الطبيب قائلاً: “في بعض الأحيان كان علي إقناع المرضى بغرسات للثدي أصغر حجما من التي قمن باختيارها، لضرورة مراعاة التناسق والنسب الجسدية”.