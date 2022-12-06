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ما العلاقة بين اضطرابات النوم وخطر الإصابة بمرض السكري؟

منذ 12 دقيقة
اضطرابات النوم مشكلة يعاني منها الكثيرين

اضطرابات النوم

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أشارت مجلة “هايلبراكسيس” الألمانية، إلى دراسة أجراها فريق بحثي بجامعة جنوب استراليا أثبتت وجود علاقة بين اضطرابات النوم وزيادة عوامل الخطورة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وأظهر تحليل البيانات للدراسة التي تم إجراؤها على أكثر من 1000 شخص أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اضطرابات النوم ومرض السكري، فضلاً عن العلاقة ما بين جودة النوم وصحة القلب والأوعية الدموية.

ولاحظ الباحثون أن اضطرابات النوم يصاحبها مشاكل في عملية التمثيل الغذائي وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والسمنة، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والالتهابات في الدم، ويتم تحديد جودة النوم بعدد الساعات الكافية وعمق النوم أيضاً.

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