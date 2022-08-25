ما العلاقة بين الباركنسون والمنتجات قليلة الدسم؟

أشارت نتائج دراسات جديدة إلى أن تناول الحلويات المصنوعة من منتجات الألبان قليلة الدسم، مثل الزبادي المجمد، قد تكون ضارة بصحة الدماغ.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يختارون منتجا واحدا فقط من منتجات الألبان قليلة الدسم يوميا يمكن أن يزيدوا من خطر الإصابة بمرض باركنسون بأكثر من الثلث، بالمقارنة مع أولئك الذين يأكلون أقل من منتج ألبان واحد قليل الدسم في الأسبوع.

وخلص الباحثون إلى أنه كلما زاد تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، زادت فرصة الإصابة بمرض باركنسون في مرحلة ما من مراحل الحياة.

ونظرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “نورولوجي”، في استهلاك منتجات الألبان والمعلومات الصحية لأكثر من 120 ألف شخص لمدة 25 عاما تقريبا.

ولاحظ الباحثون أن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم لا يسبب مرض باركنسون، بل هناك نوع من الارتباط بين المرض و”كمية” منتجات الألبان التي يتناولها الفرد، إلا أن سبب هذا الاتصال في الواقع لا يزال غير واضح.

وقال الخبراء إن ذاك الارتباط يتحدى النصائح الصحية القديمة التي تدعو للتخلص من الدهون في الوجبات الغذائية.

ومرض باركنسون هو حالة تؤثر على الدماغ، يسبب مشاكل مثل الاهتزاز والتصلب التي تزداد سوءا بمرور الوقت.