الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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ما العلاقة بين انعدام الاهتمام الجنسي وخطر الموت؟

منذ ساعة واحدة
العلاقة بين الأزواج- تعبيرية

العلاقة بين الأزواج- تعبيرية

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يؤدي انعدام الاهتمام الجنسي (الرغبة الجنسية) لدى الرجال إلى زيادة خطر الموت لأي سبب، وفق ما أعلن علماء جامعة ياماغاتا اليابانية.

وتشير مجلة PLOS، إلى أن 20.969 شخصا (8558 رجلا و12411 امرأة) أعمارهم 40 عاما واكثر شاركوا في هذه الدراسة. وقد قيم الباحثون مستوى الرغبة الجنسية باستخدام الاستبيانات، أما العلاقة بينها وبين الموت باستخدام نموذج المخاطر النسبية الذي يتنبأ باحتمال وقوع الحدث مع أخذ تأثير أي عامل في الاعتبار، يعتبر بمثابة دالة تعتمد على الوقت . وتم أخذ كل من مجموع الوفيات والوفيات بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية في الاعتبار.

وقد توفي خلال فترة هذه الدراسة 503 أشخاص من بين المشاركين، نسبت 67 منها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية و162 إلى السرطان. وقد أظهرت نتائج التحليل أن مجموع الوفيات عموما والوفيات بسبب السرطان خصوصا بين الرجال مرتفع بين الرجال الذين يفتقرون إلى الرغبة الجنسية. كما أظهر نموذج المخاطر النسبية الذي يأخذ في الاعتبار العمر وضغط الدم والسكري والتدخين وتناول الكحول والتعليم وعوامل أخرى أن الرجال غير المهتمين بالجنس معرضون لخطر الموت بنسبة 1.69 مرة.

ويشير الباحثون، إلى أن الاهتمام الجنسي ضروري للحفاظ على العلاقات الصحية والوظيفة الجنسية، ومؤخرا اعترف به كمؤشر للصحة ونوعية الحياة. وتبين نتائج الدراسة، أنه يحدد أيضا طول العمر الافتراضي. ولكن طبيعة هذه الدراسة لا تسمح بتحديد السبب والنتيجة بدقة.

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