ما العلاقة بين قلة النوم وأمراض القلب؟

تؤكد الإرشادات الصحية الجديدة الصادرة عن جمعية القلب الأمريكية أن النوم أحد العوامل الحاسمة لصحة القلب، إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني وضغط الدم، ويؤكد هذا التحديث الجديد على الإجماع المتزايد في المجتمع العلمي الذى يربط النوم بقلب سليم ودوره في المساعدة في منع الأمراض المرتبطة بالقلب التى شهدت ارتفاعًا حادًا على مستوى العالم فى السنوات القليلة الماضية، وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

وتوصى جمعية القلب البالغين بالحصول على ما لا يقل عن سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلاً، وهو ما أصبح يمثل تحديًا متزايدًا خاصةً منذ أن ضربت جائحة كورونا العالم فى عام 2020، وفقًا لمسح فى عام 2021، وأبلغ العديد من البالغين بتحديات النوم مثل صعوبة النوم (37%) والاستيقاظ أثناء الليل 39%.

وأكدت جمعية القلب أن الحصول على ليلة نوم جيدة ليس فقط ضروريًا لرفاهيتنا بشكل عام، لكنه مهم أيضًا للحفاظ على صحة القلب، ولا تسبب قلة النوم بالضرورة أمراض القلب بشكل مباشر لكنها بالتأكيد تزيد من عوامل الخطر المسئولة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويوضح الدكتور تيلاك سوفارنا كبير أطباء القلب التداخلى بمعهد القلب الآسيوى خمس طرق ترتبط بها قلة النوم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب..

1. ارتفاع ضغط الدم

يرتبط ارتفاع ضغط الدم، الذى يعد أحد عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية والسكتة الدماغية، ارتباطًا وثيقًا بنوعية نومنا، وضغط الدم هو قياس القوة ضد جدران الشرايين عندما يضخ القلب الدم إلى الجسم، وحال عدم وجود قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يظل ضغط الدم مرتفعًا باستمرار، وهذا يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم وإجبار القلب على العمل بجهد أكبر ويمكن أن يؤدى إلى تلف شرايين القلب.

2. داء السكرى

مرض السكرى هو عامل خطر رئيسى آخر لأمراض القلب والأوعية الدموية، وهو يتفاقم مع النوم غير الكافى، يحدث هذا لأن قلة النوم تزيد من مقاومة الجسم للأنسولين، ويساعد هرمون الأنسولين على التحكم في كمية السكر (الجلوكوز) في الدم، لكن أثناء مقاومة الأنسولين لا يستجيب الجسم بشكل طبيعي للأنسولين نتيجة لذلك، لا يمكن للجلوكوز دخول الخلايا بسهولة. وعلى مدى فترة من الزمن ، تؤدى مقاومة الأنسولين الثابتة إلى الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

3. السمنة

السمنة هى عامل رئيسى آخر يرتبط بشكل معقد بنوعية النوم، ويُعتقد أن قلة النوم تؤثر سلبًا على مركز الشهية في الدماغ، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، خاصة عند الأطفال والمراهقين الذين يحتاجون إلى مزيد من النوم أكثر من البالغين، هذا يضع الأساس لمشاكل القلب في وقت لاحق من الحياة.

4. توقف التنفس أثناء النوم

أولئك الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النوم، وهو اضطراب في النوم يتوقف فيه التنفس بشكل متكرر أثناء النوم بسبب ضيق أو انسداد المسالك الهوائية، يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ويؤدي اضطراب النوم هذا إلى النعاس أثناء النهار والتعب، وإذا لم يتم علاج هؤلاء المرضى في الوقت المحدد، فقد يعانون من أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

5. قلة النوم

الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم يظهرون تباينًا أقل في معدل ضربات القلب، هذا يعني أنه بدلاً من التقلب الطبيعي، يظل معدل ضربات القلب مرتفعًا عادةً، ووُجد أن هذا مرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.