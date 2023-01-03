ما تأثير شرب القهوة على عملية الهضم بعد وجبة العشاء؟

تعد القهوة من أهم المشروبات الغنية بالكافيين، والتي لها الكثير من العشاق، فنجد أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يفضلون تناولها يوميا.

تتميز الثقافات المختلفة بطقوس ما بعد العشاء التي تتنوع بين شرب الشاي أو مشروب كحولي أو قهوة، للاعتقاد بأن ما سبق يعزز من عملية الهضم.

ولكن هل هناك أي دليل يثبت أن شرب بعض القهوة بعد العشاء يمكن أن يقدم فوائد حقيقية للجهاز الهضمي؟

وأوضح الطبيب ويل كولفي في تقرير بموقع “إي تي إن تي”، أنه “عندما يتعلق الأمر بشرب القهوة بعد الوجبة، فإن ذلك يعتمد على الكمية ونوع القهوة”.

القهوة شراب صحي

في الواقع القهوة عالية الجودة، وهي شراب مغذ يقدم أكثر من مجرد جرعة كبيرة من الكافيين، إذ يحتوي على بالبوليفينول ومعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي من الأمراض المزمنة وحتى الحساسية الموسمية. كما يساعد شرب القهوة في دعم عملية الهضم الصحية من خلال تحسين حركة الجهاز الهضمي ويساعدك على الحفاظ على انتظامك.

استجابة الأجسام للقهوة مختلفة

تؤثر القهوة علينا جميعًا بشكل مختلف، إذ إن بعض أجهزة الهضم لا يمكنها التعامل إلا مع كميات صغيرة من الكافيين أو قد لا تستطيع التعامل معه مطلقًا، بحسب الأطباء.

ويقول كولفي إن بعض الأشخاص لا يملكون القدرة على استقلاب القهوة مثل الآخرين، مما قد يضغط على الجسم ويسبب القلق وخفقان القلب وانخفاض القدرة على الاستمرار في التركيز.

القهوة بعد العشاء

ينصح الأطباء عادةً بالتوقف عن تناول الكافيين بعد الساعة 3 مساءً، أما بالنسبة لمن لديه حساسية تجاه الكافيين، يجب عليه إيقاف استهلاك القهوة في وقت مبكر ظهرا.

ففي الوقت الذي يمكن أن تزيد فيه القهوة من الهضم وحركة الأمعاء، فإن قلة النوم التي سيببها الكافيين لهؤلاء تدمر صحة أمعائك وبشكل عام.

والخبر السار هو أنه لا يزال بإمكانك الحفاظ على فنجان القهوة المسائي شرط أن يكون منزوع الكافيين للاستمتاع بفوائد الجهاز الهضمي دون المخاطرة بنوعية النوم في وقت لاحق من تلك الليلة.

جودة النوم

تشير دراسة إلى أنه حتى إذا كنت قادرًا على النوم بعد تناول مشروب يحتوي على الكافيين في المساء، فإن مدة نومك الإجمالية وكفاءتك وراحتك عند الاستيقاظ تتأثر، وفقًا لمركز اضطرابات النوم والأبحاث في ديترويت.

ووجدت الدراسة التي أجريت عام 2013، أن تناول كوب من القهوة بسعة 16 أونصة قبل النوم بست ساعات يقلل من وقت النوم بساعة.

وبالتالي، على الرغم من أن فنجان القهوة الليلي يمكن أن يكون له فوائد في الجهاز الهضمي، فإن التأثير المحتمل على جودة النوم لا يستحق المخاطرة، خاصةً عندما يكون متوسط نومك سبع ساعات في الليلة.

وإذا كنت ترغب بتجربة مشروب جديد، ينصح كول بشاي بتناول كأس من الزنجبيل مساء للتهدئة والحصول على فوائد هضمية وتأثيرات مضادة للالتهابات.