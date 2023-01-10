ما علاقة الشاي الأسود بعلاج التهاب الجلد؟

أفادت الجمعية الألمانية للحساسية والربو، أن كمادات الشاي الأسود تساعد على تخفيف الحكة لدى مرضى التهاب الجلد التأتبي، والمعروف أيضاً باسم الإكزيما التأتبية.

وأشارت إلى أن بعض مكونات الشاي الأسود تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات وتعمل على تنظيم توازن الماء، ما يجعلها وسيلة مساعدة في العلاج، إلى جانب مراهم وأقراص الكورتيزون.

وعن كيفية إعداد كمادات الشاي الأسود، أوضحت الجمعية أن كيس شاي أسود ينقع لمدة 10 دقائق في ماء ساخن، ثم يترك يبرد، وبعد ذلك، تغمس قطعة قماش نظيفة في الشاي وتوضع على الجلد من 10 إلى 15 دقيقة. وفي الخطوة الأخيرة يجفف الجلد، ثم يوضع كريم العناية.

جدير بالذكر أن التهاب الجلد التأتبي هو نوع من الالتهابات الجلدية ينتج عنه حكة واحمرار وانتفاخ على سطح الجلد، وقد تخرج أحياناً سوائل من المنطقة الملتهبة.

ويبدأ الالتهاب عادة في مرحلة الطفولة وتتغير شدته مع العمر، ولا تزال أسبابه غير معروفة، لكن يعتقد أن لها علاقة بالجينات أو اختلالات جهاز المناعة أو التعرض لعوامل البيئة، أو ربما مشاكل في نفاذية الجلد.