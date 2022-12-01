ما علاقة سمنة الأطفال بقدراتهم المعرفية والإدراكية؟

كشفت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة ييل عن تأثير السمنة عند الأطفال على قدراتهم المعرفية والإدراكية.

عادة ما يُلاحظ تأخر التحصيل الأكاديمي عند الأطفال المصابين بالسمنة وللبحث في هذا درس علماء من جامعة ييل أنواع مختلفة من فحوصات الدماغ لما يقارب 5100 طفل تراوحت أعمارهم ما بين (8- 10) سنوات، وكان 21% منهم يعاني من زيادة الوزن، و17.5% منهم كان يعاني من السمنة.

وجد الباحثون تغيرات وظيفية وفسيولوجية في دماغ الأطفال الذين كانوا يعانون من السمنة وزيادة الوزن مقارنة بغيرهم وقد تفسر هذه التغيرات تراجعهم الأكاديمي.

ظهر لدى الأطفال الذين يعانون من السمنة ترقق في الطبقة الخارجية من الدماغ وهي القشرة، ويرتبط ذلك بضعف قدرات عدة كالتخطيط وتعدد المهام، كما ظهر تغير في المادة البيضاء في الدماغ وفي المسارات التي تربط فصوص الدماغ ببعضها، كما ظهر تغير في شبكات الدماغ المسؤولة عن اتخاذ القرارات.

قد يقدم هذا تفسيرًا منطقيًا لجميع الدراسات السابقة التي أشارت إلى وجود علاقة ما بين زيادة مؤشر كتلة الجسم عند الأطفال وانخفاض قدراتهم الإدراكية وأدائهم الأكاديمي.

ما زالت هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتثبت هذه العلاقة، ولتبين ما إن كان إنقاص الوزن والحفاظ على وزن صحي وزيادة النشاط البدني كفيل بتلاقي هذه التغيرات التي تحدث على الدماغ.