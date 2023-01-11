ما علاقة عدم شرب كمية كافية من المياه بزيادة خطر الوفاة؟

اكتشف العلماء أنّ عدم شرب كمية كافية من الماء مرتبطة به زيادة خطر الوفاة.

وتشير مجلة EBioMedicine إلى أن الأشخاص البالغين الذين يتناولون كمية غير كافية من الماء يمكن أن يشيخوا بسرعة ويواجهوا خطر الموت بنسبة 20 في المئة مقارنة بالآخرين.

ويربط الباحثون بعدم شرب كمية كافية من الماء قصر متوسط العمر المتوقع. وقد توصلوا إلى هذا الاستنتاج من تحليلهم لبيانات 11 ألف شخص شاركوا في هذه الدراسة، حيث اكتشفوا أن الأشخاص الذين تركيز الصوديوم في أجسامهم أعلى من 142 ملي مول في اللتر كانوا أكثر عرضة للشيخوخة السريعة بنسبة 50 في المئة.

واتضح لهم، أن خطر موت هؤلاء الأشخاص يزداد بنسبة 20 في المئة. ويبدو أن هذا مرتبط باحتمال إصابتهم بأمراض قاتلة بما فيها قصور القلب والجلطة الدماغية ومرض السكري والخرف وأمراض الرئة المزمنة.