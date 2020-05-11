ما علاقة معجون الأسنان والوقاية من فيروس كورونا ؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

كشف طبيب أسنان أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يمكن أن يساعد في الحماية من فيروس “كورونا” المستجد.

وقال البروفيسور مارتن أدي، أستاذ فخري في جامعة بريستول وطبيب أسنان، إن معجون الأسنان يحتوي على نفس المنظفات التي تُشبه جل الغسيل اليدوي، ويمكن أن يعمل كوقاية لمدة ثلاث إلى خمس ساعات بعد الاستخدام.

وأضاف أن غسل الأسنان لمدة دقيقتين قبل الخروج في الهواء الطلق، يمكن أن يمنع الإصابة بالمرض أو نشره، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتابع البروفيسور آدي، أنه كان من المهم غسل اليدين لوقف الفيروس الذي يصيب الأنسان عن طريق لمس الوجه، ولم يقم أحد بالتأكيد على أهمية نظافة الفم أيضًا.

ونصح بضرورة غسل الأسنان بالفرشاة قبل الخروج للتسوق أو ممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أنه يجب على موظفي الخدمة الصحية البريطانية أيضًا تنظيف الأسنان قبل ارتداء المعدات الواقية.

وأضاف أن تنظيف الأسنان سيوفر حماية مهمة أخرى، بجانب ارتداء أقنعة الوجه وغسل الأيدي لتجنب الإصابة بالفيروس.

ويستمر مفعول معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لثلاث إلى خمس ساعات ويقلل حمل الفيروس في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم.

ونصح البروفيسور آدي الأشخاص الذين يريدون زيادة التأثيرات الوقائية بتنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل، مشيرًا إلى أنه لا حاجة للشطف بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة، فقط البصق وترك باقي معجون الأسنان في الفم.