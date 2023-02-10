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ما هو الزيت الأفضل لقلي الطعام؟

منذ 9 دقائق
أفضل زيت لقلي الطعام

أفضل زيت لقلي الطعام

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كشف خبير التغذية الروسي الدكتور ميخائيل غينسبورغ، أنّ زيت عباد الشمس هو أفضل الزيوت لقلي الطعام.

وأشار الخبير في برنامج تلفزيوني، إلى أنه يجب اختيار الزيت المحتوي على حمض الأولييك. مثل هذا الزيت يخفض مستوى ضغط الدم ويؤثر إيجابيا في عمل الدماغ ويحمي من ظهور التجاعيد المبكرة.

ووفقا له، من الضروري وجود حمض الأولييك في النظام الغذائي وبخاصة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة ويبذلون مجهودًا بدنيًا شاقًا.

وقال: “يمكن أن يحتوي زيت عباد الشمس على أقل من 28 بالمئة من حمض الأولييك، ويمكن أن يحتوي على أكثر من 75 بالمئة”.

وأكد أن زيت عباد الشمس المحتوي على نسبة عالية من حمض الأولييك له طعم محايد ولونه أصفر فاتح ولا يحتوي على دهون متحولة لذلك “يمكن قلي الطعام باستخدام هذا الزيت المكرر”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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