ما هو السبب الأكبر لارتفاع ضغط الدم؟

من زيادة الوزن إلى التدخين، يُمكن لعوامل الخطر المختلفة أن تضع الأساس لارتفاع ضغط الدم‎.‎

وكما هو الحال مع العديد من الحالات الأخرى، يلعب نظامك الغذائي أيضًا دوراً كبيراً. والأسوأ من ذلك، أنّ أحد أكثر أسباب ارتفاع ‏ضغط الدم شيوعًا هو أحد المكونات الشائعة المضمونة في خزانة مطبخك‎.‎

وتشرح‎ Blood Pressure UK: “‎الملح يجعل جسمك يحتفظ بالماء. إذا كنت تأكل كثيراً، فإنّ الماء الزائد في دمك يعني أنّ هناك ‏ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم. إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فإنّ الكثير من الملح ‏سيرفعه أكثر، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي‎”. ‎

علاوة على ذلك، فإن خفض تناول الملح “سيبدأ في إحداث فرق بسرعة كبيرة، حتى في غضون أسابيع”، وفقًا لمنظمة ضغط الدم في ‏المملكة المتحدة‎.‎

وتؤكد‎ NHS ‎البريطانية أنّ البالغين يجب أن يأكلوا أقل من ستة غرامات من الملح يوميًا‎.‎

وتضيف‎ Blood Pressure UK: “‎معظم الملح الذي نأكله مخفي في الأطعمة التي نشتريها جاهزة، مثل الخبز والبسكويت وحبوب ‏الإفطار والصلصات والتوابل، فضلًا عن الوجبات الجاهزة‎”.‎

في الواقع، يمثل هذا الملح المخفي حوالي ثلاثة أرباع (75%) من الملح الذي يأكله الناس. وهذا يعني أن كمية صغيرة فقط تأتي من ‏الملح الذي تضيفه إلى الطبخ أو على المائدة‎.‎

وتتابع: “تحقق من معلومات التغذية الموجودة على ملصقات الطعام لمعرفة ما إذا كانت منخفضة أو متوسطة أو عالية في الملح، ‏وقارن بينها وبين المنتجات الأخرى للعثور على الخيارات الصحية‎”.‎