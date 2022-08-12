ما هو الفرق بين اليانسون العادي واليانسون النجمي ؟

هناك فروق عديدة بين اليانسون العادي واليانسون النجمي، ولكن النوعين لديهم فوائد عديدة، وفي هذا الصدد نقدم لك الفروق بين اليانسون النجمي والعادي، بحسب موقع “هيلث لاين”.

1- اليانسون النجمي:

من حيث الشكل:

شكلها يشبة نجمة ثمانية وبداخل كل جراب بذرة، يقطف وهو أخضر من شجرة دائمة الخضرة طولها من 3-9 م، ويجفف حتى يصبح لونه بني غامق.

من حيث النكهة:

بفضل المركبات الأيثنولية، لها نكهة عطرية قوية قد توصف بأنها حارة أو لاذعة وحلوة تشبه نكهة العرق سوس، يمكن استخدامها كبودرة مطحونة أو بشكل كامل كاستخدام عود القرفة، وتستخدم للتنكيه ثم يزال من الطبق قبل التقديم ولا يؤكل.

من حيث الأصل:

تنمو الشجرة في الصين بشكل أساسي والهند وفيتنام.

فوائدها واستخدامها في الطبخ:

تستخدم في الوصفات التقليدية في المطابخ الصينية والهندية والفيتنامية والماليزية والأندونيسية مثل خلطة بودرة البهارات الخمسة الصينية والتي تتكون من (القرفة والفلفل الأسود والشومر والقرنفل، بالإضافة إلى اليانسون النجمي، وشاي المسالا والبيرياني الهندي وفي اليخنات والشوربات بشكل نجمة كاملة مثل الحساء الفيتنامي الشهير فو.

كما تستخدم في صناعة بعض أنواع المخبوزات مثل فطيرة اليقطين.

2- اليانسون العادي:

من حيث الشكل:

بذور صغيرة تستخرج من زهور بيضاء من شجرة حولية لا يتجاوز طولها المتر، تقطف وتجفف حتى يصبح لونها بني فاتح.

من حيث النكهة:

يشبه نكهة اليانسون النجمي ولكنه أقل حدة فنكهته عطرية حلوة تشبه نكهة العرق سوس يمكن استخدامه كبودرة ولكن بسبب حجمه الصغير عادة ما يستخدم بذور كاملة ويسهل أكلها.

من حيث الأصل:

يشتهر اليانسون في دول شرق وجنوب غرب آسيا خصوصًا في دول بحر الأبيض المتوسط مثل مصر وبلاد الشام وإيطاليا.

من حيث فوائدها واستخدامها في الطبخ:

يستخدم اليانسون كمنكه في العديد من الحلويات العربية مثل اليانسونية والكعك، والعديد من المخبوزات الإيطالية مثل الكانتوتشي كمنكه للصلصات واللحوم خصوصًا النقانق الإيطالية، كما يستخدم كمشروب يساعد على الهضم سواء كمنقوع عشبي ساخن أو بارد.