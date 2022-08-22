ما هو الكرياتين وما هي فوائده؟

الكرياتين هو أحد أنواع المركبات التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي، حيث يقوم الجسم بإنتاج نسبة قليلة جدًا منه تبلغ نحو جرام واحد يوميًا داخل الكبد والبنكرياس والكلى، وهو عبارة عن حمض أميني يوجد بشكل كبير في العضلات والدماغ، ويتكون من 3 أحماض أمينية هما الأرجنين والجلايسين والميثونين، كما أنه يتوافر في عناصر غذائية متنوعة مثل اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.

يلعب الكرياتين دورًا هامًا في إنتاج الطاقة في العضلات ودعم العمليات الحيوية في الجسم بشكل عام، ويقوم الجسم بطرد كمية قليلة منه خلال الأنشطة اليومية، خاصة التي تحتاج إلى بذل مجهود كبير، كما أن من أكثر المركبات التي يستعملها الرياضيون حول العالم، حيث يعتبر عنصر أساسي في المكملات الغذائية، بالإضافة إلى توفره على شكل كبسولات مكملات غذائية لزيادة كتلة العضلات وتحسين الأداء الرياضي للاعبي كمال الأجسام.

ويمكن تناول الكرياتين لعلاج بعض الأمراض والمشاكل الجسدية مثل الأمراض العصبية والعضلية، اضطرابات الدماغ، فشل القلب الاحتقاني، مشاكل الشرايين وغيرها وقد يُستخدم أيضًا في القضاء على شيخوخة البشرة.

أنواع الكرياتين تتعدد أنواع الكرياتين التي يمكن للرياضيين وكمال الأجسام تناولها لتقوية العضلات وزيادة كتلتها، وأشهرها: كرياتين يونيفرسال نيوترشن. كرياتين مسل تك كرياكتور. كرياتين بلاتينيوم MuscleTech Platinum​. مكمل كرياتين سل تك Cell Techy Hyper-Build. كرياتين مسل فارم. كرياتين مسل ميد ديكانيت.

فوائد الكرياتين

علاج الأمراض العصبية يساعد الكرياتين في القضاء على الأمراض العصبية المختلفة مثل الزهايمر، والصرع، والتوجد، ومرض باركنسون، والاكتئاب، ومشاكل الحبل الشوكي وضعف وانخفاض القدرات العقلية، بفضل قدرته على تحفيز إنتاج مادة الفوسفوكرياتين في الدماغ، التي تعمل على مكافحة الأمراض العصبية ومنع تطورها، بالإضافة إلى فاعليته في تحسين صحة الدماغ من خلال تعزيز الإدراك، وتقوية الذاكرة.

تحسين العضلات يلعب الكرياتين دورًا فعالاً في تعزيز نمو العضلات وزيادة كتلتها، خاصة لدى الرياضيين، فهو يزيد من حجم الدهون، ويحسن من صحتها وأدائها بشكل سليم، ويسهم بشكل كبير في تسريع شفاء العضلات المصابة، ويساعد أيضًا على حرق السعرات الحرارية الزائدة ورفع مستويات طاقة الجسم خلال ممارسة التمارين الرياضية المختلفة.

فقدان الوزن يساعد الكرياتين على زيادة الكتلة العضلية وتعزيز نمو العضلات، من خلال إنتاج البروتينات الضرورية لتكوين الألياف العضلية، ما يعمل على حرق السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي إنقاص الوزن، كما يساهم في يساعد اكتساب الأنسجة العضلية الخالية من الدهون، ما يؤدي بدوره إلى تكسير الدهون.

تعزيز صحة العظام يدعم الكرياتين تكوين البروتينات المفيدة لبناء العظام بشكل صحي وسليم، إذ يساعد على زيادة كثافة وكتلة العظام، ويعزز من مقاومة نقص كثافة المعادن المرتبط بالتقدم في العمر، ما يقي من خطر الإصابة بهشاشة العظام وتعرضها للضعف والكسر.

تقليل الإرهاق يعمل الكرياتين على دعم العمليات الحيوية في الجسم وزيادة مستويات الطاقة في الجسم، ما يسهم بشكل كبير في تقليل الشعور بالتعب والإرهاق والإجهاد، ويزيد من طاقة الجسم وحيويته، لذا فهو مفيد للغاية لمن يعانون من الأرق المستمر وقلة النوم.

دعم الحياة الجنسية يوجد علاقة قوية بين تناول الكرياتين وتعزيز الصحة الجنسية، حيث يعمل الكرياتين على زيادة هرمون التستوستيرون، المسؤول عن تحفيز الدافع الجنسي لدى الرجال، ما يساهم في القضاء على ضعف الانتصاب وتحسين الأداء الجنسي للرجال، ما يعزز من فرص الخصوبة وزيادة القدرة على الإنجاب.

تحفيز نمو الشعر يلعب الكرياتين دورًا كبيرًا في تحسين صحة الشعر ووقايته من التساقط والتلف والتقصف، فهو يقضي على معظم مشاكل الشعر، عن طريق تحفيز بصيلات الشعر على النمو بشكل صحي وطبيعي، تقليل مظهر الشعر المجعد والهايش، ترطيب الشعر وتنعيمه وحمايته من الجفاف، بالإضافة إلى زيادة حيوية الشعر ومرونته وقوته.

ومن فوائد الكرياتين الأخرى: يساعد في محاربة السكري، بفضل قدرته على خفض مستويات السكر في الدم. يساهم في الحفاظ على صحة الرئتين وتحسين وظائفها. يحافظ على صحة العين ويحميها من خطر الإصابة بالعمى. يدعم صحة العضلات والمفاصل ويقلل من إصابتها بالتشنجات والالتهابات. يعمل على تحسين الأداء الرياضي وتقوية عضلات الرياضيين ولاعبي كمال الأجسام. يعزز من نمو خلايا وأنسجة الجسم والوقاية من التعب والكسل والخمول.

الكرياتين هام جدًا للرياضيين إذ يساعدهم على تحمل التمارين الشاقة التي يقومون بها، زيادة نسبة عضلات الجسم مقارنة بالدهون.

كرياتين مكمل الكرياتين من أهم أنواع المكملات الغذائية التي تساعد على بناء العضلات وتحسين الأداء الرياضي بشكل كبير، لذا فهو يتناوله الرياضيون لزيادة كتلة العضلات ومنع اكتساب المزيد من الدهون في الجسم، ويمكن تناوله عن طريق الفم، وفقًا بجرعة محددة مسموح بها فقط ولا تتجاوز مدة زمنية معينة، وذلك لتجنب آثاره الجانبية.

تساعد مكملات الكرياتين الأشخاص الرياضيين على تحسين الأداء الرياضي، تقليل الشعور بالتعب والإرهاق، تحمّل ضغط التمرين، خاصة التمارين الشاقة والثقيلة، منع التعرض للجروح والإصابات أثناء ممارسة التمارين، وبناء العضلات وزيادة نسبتها في الجسم أثناء التمارين.

وقد يؤدي الإفراط في تناول مكملات الكرياتين أو تناول جرعات عالية منه إلى حدوث بعض الأضرار الصحية، التي تشمل التشنجات العضلية، الغثيان، الإسهال، الاضطرابات الهضمية، جفاف الجسم، الحمى والدوخة، زيادة الوزن، بالإضافة إلى احتباس السوائل في الجسم.

الكرياتين مونوهيدرات كرياتين مونوهيدرات هو أحد أنواع الكرياتين الذي يستخدمه الكثيرون كمكمل غذائي، من أجل بناء العضلات، فهو من أفضل أنواع المكملات المناسبة للاعبي كمال الأجسام على الإطلاق، حيث يعمل على إمداد العضلات بالطاقة وزيادة حركتها وقدرتها على التحمل والرفع أثناء ممارسة التمارين الرياضية، فضلا عن بنائها بشكل صحي وسليم وزيادة كتلتها.

ويساعد كرياتين مونوهيدرات على زيادة محتوى الماء داخل الخلايا العضلية، إذ يعتبر أحد أشكال الكرياتين الخام، الذي يتكون من جزء كرياتين وجزء من الماء، ويمكن إضافة بعض المواد إليه ليصبح سهل الذوبان في الماء، كما أنه من الأنواع الآمنة تمامًا بالنسبة للأشخاص البالغين الأصحاء، ولكن ينبغي قبل تناوله التأكد من عدم وجود أي مشاكل صحية.

طريقة استخدام الكرياتين للمبتدئين تتعدد الطرق التي يمكن تناول الكرياتين للمبتدئين، إذ يستطيع الفرد في البداية تناول من 3 إلى 5 جرامات يوميًا، حيث يتم نمو العضلات وامتلائها بشكل تدريجي وهي تسمى مرحلة التخزين، مع الاستمرار على هذه الجرعة لمدة 28 يوم حتى تمتلئ مخازن الكرياتين في العضلات، ويمكن تناول الكرياتين في أي وقت من اليوم، ومن الأفضل تناوله بعد التدريب أو ممارسة التمارين الرياضية، ويبدأ ظهور تأثير الكرياتين على الجسم خلال أسبوعين أو 3 أسابيع.

هناك طريقة أخرى تتمثل في تناول 20 جرام في اليوم على أربع جرعات أي 5 غرام في كل مرة، لمدة من 5 إلى 7 أيام، ثم الاستمرار بعدها على الجرعة الأولى أي تناول من 3 إلى 5 جرام يوميًا، ويمكن تقسيم الجرعات كالتالي، 5 جرام من الكرياتين مع وجبة الإفطار، 5 جرام من المكمل مع الغداء، 5 جرام مع وجبة خفيفة، 5 جرام من الكرياتين مع العشاء.

كرياتين بلاتينيوم كرياتين بلاتينيوم هو أحد أنواع المكملات الغذائية التي تساعد في تحفيز إنتاج طاقة العضلات، أثناء التمارين الرياضية عن طريق تقلصها وانكماشها، فهو يعيد تكوينها وبنائها، ويزيد من نسبة الكرياتين الموجودة داخل العضلات، فهو يعزز من قدرة أداء العضلات وقوتها خلال فترة التمرين أو التدريب، فهو مناسب لتمارين رفع الأثقال وكمال الأجسام، خاصة بعد أن أظهر فاعلية كبيرة في زيادة قوة الجسم، رفع الكتلة العضلية وتسريع عملية شفاء العضلات المصابة والمجهدة من التمرين.

يتشابه كرياتين بلاتينيوم مع كرياتين مونوهيدرات بشكل كبير، فهو نفس المادة الفعالة ولكن الفرق بينهما أنه مطحون جيدًا، ليكون أسهل في الذوبان داخل الماء، ويتم امتصاصه داخل الجسم سريعًا، للحصول على الفائدة في وقت قليل، كما أنه نفس الجرعة والمكونات.

فوائد الكرياتين للعضلات يساعد الكرياتين على بناء العضلات وتكوينها بشكل صحي. يزيد الكرياتين من كتلة العضلات الخالية من الدهون، ويقلل من نسبة الدهون الموجودة في الجسم. يساهم الكرياتين في سرعة شفاء العضلات المصابة أو المتعبة من التمارين الشاقة. يعمل الكرياتين على تعزيز صحة العضلات للرياضيين، وتحسين أدائهم. يلعب الكيراتين دورًا فعالاً في تحسين وظيفة وخلايا العضلات وزيادة نسبة الماء بها. يدعم الكرياتين تكوين كتلة عضلية جديدة عن طريق تحفيز إنتاج البروتينات داخل الأنسجة العضلية. يحافظ الكرياتين على صحة العضلات أثناء ممارسة التمارين المختلفة ويقلل من ضعفها والتهابها. يدعم الكرياتين زيادة حجم العضلات على المدى الطويل، وتعزيز القدرة على التحمل لأداء المزيد من التمارين مثل تكرار رفع الأوزان، أو رفع أوزان أثقل، وبالتالي نمو العضلات وتقويتها.