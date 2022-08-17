ما هي اوجه التشابه بين أعراض الاكتئاب وفقر الدم؟

الاكتئاب حالة صحية عقلية شائعة تؤثر على شعورك وتفكيرك وتصرفك، وهناك العديد من حالات الصحة العقلية والحالات الطبية لها أعراض مشابهة للاكتئاب مثل التعب ومشاكل النوم، لذلك قد تعتقد أنك مصاب بالاكتئاب فى حين أنه فى الحقيقة شىء آخر.

ويمكن أن تشعر بالحزن وتفقد الاهتمام بالأنشطة التى تستمتع بها عادةً، وقد تكون لديك مشكلات عاطفية وجسدية تجعل من الصعب عليك أداء مهامك فى المنزل والعمل، وحسبما نشر موقع “webmd” يمكن أن تشمل الأعراض:

1-فقدان الشهية

2-إعياء

3-الشعور بالذنب أو انعدام القيمة

4-الشعور بالحزن أو المزاج المكتئب

5-فقدان الاهتمام بالأنشطة

6-طاقة منخفضة

7-خواطر الانتحار أو الموت

8-مشاكل فى النوم

9-صعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات

10-فقدان الوزن أو زيادته

11-الظروف التى قد تبدو مثل الاكتئاب

وفيما يلى بعض الحالات الصحية والعقلية الشائعة التى تشبه الاكتئاب وكيف تختلف.

فقر دم:

يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفى من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضائك، وقد تكون لديك أعراض مثل التعب والضعف، وهى أيضًا أعراض للاكتئاب، وإذا لم تعالج فقر الدم، فقد يؤدى ذلك إلى مضاعفات تشمل الاكتئاب.

لكن فقر الدم له أيضًا أعراض مثل ضيق التنفس، والشعور بالبرد، والدوخة، والصداع، والتهاب اللسان، ومشاكل الجلد، ومتلازمة تململ الساقين وهذه ليست أعراض اكتئاب.

القلق:

القلق في بعض الأحيان يعد من أعراض الاكتئاب، وقد يؤدي القلق أيضًا إلى الاكتئاب، وكثير من الناس يعانون من الاكتئاب والقلق.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD):

إذا كنت مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وكنت مكتئبًا فقد تتحرك وتفكر وتتحدث بشكل أبطأ، وقد يؤدى الضغط الناتج عن العيش مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إلى الشعور بالاكتئاب، ويسمى هذا بالاكتئاب الظرفية، ما يعنى أنه يحدث بسبب تحديات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إذا عالجت اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لديك، فقد تتحسن أعراض الاكتئاب لديك.