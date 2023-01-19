ما هو سرّ "إدمان الشوكولا"؟

كشف باحثون تابعون لجامعة ليدز البريطانية، السر وراء إدمان الغالبية للشوكولاتة، وقالوا إن الملمس الناعم للشكولاتة في الفم يدفع الفرد إلى الإحساس بالراحة وهو ما يجعل البعض يفرط في تناولها.

ووفقَ دراسةٍ موسعة عن سبب إدمانِ تناول الشوكولاتة، تلعب الدهون دورًا مهمًا فور تلامسِ قطعة الشوكولاتة مع اللسان، وفور دخولِ الشوكولاتة الفم وملامستها اللسان، تطلق طبقة دهنية تجعلها ناعمة طوال فترة وجودها في الفم.

وهذه النتيجة تستبعد أراءً سابقة قالت إن إدمانَ الشوكولاتة يرجع لعوامل تتعلق بالجانب النفسي تدفع الفرد لإدمانها.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشافَ قد يساعدهم على تطوير جيل جديد وأكثر صحة من الشوكولاتة وتوفرُ الإحساس بطعمِها الغني بالدهون، كما يُمكن إنتاجُ نوعا داكنا من الشوكلاتة في بنيةٍ متدرجةِ الطبقات من الدهون.

ويمكن الاستفادة من التقنيات الفيزيائية المستخدمة في هذه الدراسة على ابتكار مواد غذائية صحية تذوبُ في الفم كالسمن والجُبن.

في هذا الإطار، قالت خبيرة التغذية، فيفيان وهبي، لـ”سكاي نيوز عربية”، إنّ

“إدمان الشوكولا سببه الشراهة، بالإضافة إلى مكوناتها التي تجعل أجسامنا تفرز هرمونات تجعلنا نشعر بالارتباط بين السعادة وتناول الشوكولا. والشوكولا المخصصة للأنظمة الغذائية ملمسها ونكهتها مختلفة، وهذا ما لا يجعلنا ندمن عليها. فيجب أن نختار نوع الشوكولا الجيد لصحتنا، لا سيما بسبب فوائدها للقلب ولكونها مضاد أكسدة فعال”.