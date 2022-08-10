ما هو ضرس العقل وما هي أعراض التهابه؟

ضرس العقل هو ضرس ثالث يقع في مؤخرة الفم ولا يحتوي على مساحة كافية للظهور أو النمو بشكل طبيعي.

فضرس العقل هي آخر أسنان بالغة تدخل الفم ويمتلك معظم الناس أربعة ضروس عقل في مؤخرة الفم اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تؤدي ضروس العقل المتأثرة إلى الألم وتلف ومشاكل الأسنان في بعض الحالات، قد لا تسبب ضروس العقل مشاكل واضحة أو فورية ولكن نظرًا لصعوبة تنظيفها فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة من الأسنان الأخرى.

عادة ما يتم إزالة ضروس العقل المتأثرة التي تسبب الألم أو مضاعفات الأسنان الأخرى، يوصي بعض أطباء الأسنان وجراحي الفم أيضًا بإزالة ضروس العقل المحشورة التي لا تسبب أعراضًا لمنع حدوث مشاكل في المستقبل.

لا تسبب ضروس العقل المتأثرة أعراضًا دائمًا ومع ذلك، عندما يصاب ضرس العقل المطمور بالعدوى أو يتلف أسنانًا أخرى أو يتسبب في مشاكل أسنان أخرى، فقد تواجه بعض العلامات أو الأعراض التالية:

-لثة حمراء أو منتفخة

-ألم اللثة أو نزيفها

-ألم الفك

-تورم حول الفك

-رائحة الفم الكريهة

-طعم كريه في فمك

-صعوبة في فتح فمك

تتأثر ضروس العقل (الأضراس الثالثة) لأنها لا تملك مساحة كافية للدخول (الاندفاع) أو النمو بشكل طبيعي.

تظهر ضروس العقل عادة في وقت ما بين سن 17 و 25 سنة، و بعض الناس لديهم ضرس العقل الذي ينبثق دون أي مشاكل ويصطف مع الأسنان الأخرى خلف الأضراس الثانية ومع ذلك ، في كثير من الحالات يكون الفم مزدحمًا جدًا بحيث لا تتطور الأضراس الثالثة بشكل طبيعي، و تصبح هذه الأضراس الثالثة المزدحمة محاصرة .

قد ينبثق ضرس العقل المطمور جزئيًا بحيث يكون جزء من التاج مرئيًا (متأثرًا جزئيًا) ، أو قد لا يخترق اللثة أبدًا سواء كانت محطمة جزئيًا أو كليًا ، فقد:

-ينمو بزاوية تجاه السن التالي (الضرس الثاني)

-تنمو بزاوية باتجاه الجزء الخلفي من الفم

-ينمو بزاوية قائمة على الأسنان الأخرى

-ينمو بشكل مستقيم لأعلى أو لأسفل مثل الأسنان الأخرى ولكن يظل محاصرًا داخل عظم الفك

يمكن أن تسبب ضروس العقل المتأثرة عدة مشاكل في الفم

-تلف الأسنان الأخرى إذا دفع ضرس العقل ضد الضرس الثاني ، فقد يؤدي إلى تلف الضرس الثاني أو زيادة خطر الإصابة بالعدوى في تلك المنطقة يمكن أن يسبب هذا الضغط أيضًا مشاكل في ازدحام الأسنان الأخرى أو يتطلب علاج تقويم الأسنان لتقويم الأسنان الأخرى.

-الخراجات ينمو ضرس العقل في كيس داخل عظم الفك يمكن أن يمتلئ الكيس بالسوائل ، ويشكل كيسًا يمكن أن يتلف عظم الفك والأسنان والأعصاب، نادرًا ما يظهر الورم عادة ما يكون غير سرطاني (حميد). قد تتطلب هذه المضاعفات إزالة الأنسجة والعظام.

-تسوس، يبدو أن ضروس العقل المتأثرة جزئيًا أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان (تسوس الأسنان) من الأسنان الأخرى، من المحتمل أن يحدث هذا بسبب صعوبة تنظيف ضرس العقل ولأن الطعام والبكتيريا تحبس بسهولة بين اللثة والسن المنبثق جزئيًا.

-مرض في اللثة، تزيد صعوبة تنظيف ضروس العقل المتأثرة والمنبثقة جزئيًا من خطر الإصابة بحالة التهاب اللثة المؤلمة والتي تسمى التهاب حوائط التاج في تلك المنطقة.