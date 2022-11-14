ما هي أبرز أسباب "عدم تحمّل الهيستامين" وكيف نتجنّبه؟

قد يواجه الشخص حالة صحية تُعرف بعدم تحمل الهيستامين، ما يعني توقّف قدرة الجسم على تفكيك هرمون الهيستامين الموجود في بعض الأغذية.

في هذا الإطار، حدّد مركز “الصحة” الألماني بعض الأغذية التي تتوقف قدرة الجسم على تفكيك هرمون الهيستامين فيها مثل الجبن طويل النضج والسلامي والنقانق والمكسرات والباذنجان والكاتشب ومخلل الملفوف وصلصة الصويا.

وأشار إلى أنّ عدم قدرة الجسم على تفكيك الهيستامين يرجع إلى نقص الإنزيم “أوكسيديز ديامين”، أو وجود خلل وظيفي به بسبب بعض الأمراض مثل الداء البطني وداء كرون والتهاب القولون التقرحي والتهابات الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي.

كما قد تتسبّب بعض الأدوية في زيادة هرمون الهيستامين في الجسم، وهي الأدوية المثبطة للإنزيم “أوكسيديز ديامين” أو التي تساعد على إفراز الهيستامين، مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والمسكنات وأدوية الملاريا والسل.

كذلك، يتسبّب ارتفاع نسبة هرمون الهيستامين في الجسم بظهور بعض الأعراض، التي تتعلق بالجلد مثل الاحمرار والحكة والطفح الجلدي، أو الجهاز الهضمي مثل آلام البطن والانتفاخ والامتلاء والإسهال والغثيان والقيء، أو الجهاز التنفسي مثل سيلان الأنف والسعال وضيق التنفس، بالإضافة إلى احتباس السوائل والصداع والدوار.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي تجنب الأطعمة المحتوية على الهيستامين، كما ينبغي تجنب الأطعمة، التي على الرغم من أنها خالية من الهيستامين، إلا أنه يمكنها إطلاق الهيستامين الخاص بالجسم من الخلايا في ظل ظروف معينة مثل الفراولة والطماطم والحمضيات والمأكولات البحرية والكحول.

ويجب أن يتجنب المصابون أيضا الأطعمة، التي تحتوي على القليل من الهيستامين، ولكن تحتوي على أمينات حيوية أخرى بتركيزات عالية مثل الشوكولاتة والكاكاو والمكسرات والموز والأناناس والبابايا.