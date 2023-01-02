ما هي أسباب احمرار الوجه بعد التمرين ؟

يعاني بعض الأفراد من احمرار الوجه بشكل دائم، وقد يكون السبب وراء ذلك هو طبيعة البشرة التي يمتلكنها، فهناك البشرة الحساسة التي تتأثر بأبسط الأمور ويظهر عليها الاحمرار بشكل سريع.

في المقابل، فإن أسباب احمرار الوجه كثيرة وترتبط بعوامل عديدة، وواحدة من تلك الاسباب هي ممارسة تمارين رياضية.

– أسباب الاحمرار بعد التمرين

– تغيرات الأوعية الدموية تسبب احمرار

وبحسب ما ذكره موقع “realsimple”، عادة ما تكون مواجهة احمرار الوجه بعد التمرين استجابة طبيعية تمامًا للنشاط البدني، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، يعلم الجميع أننا نتعرق حتى نبرد، لكن أجسامنا تعاني أيضًا من تغيرات في الأوعية الدموية بسبب زيادة تدفق الدم، والتي يمكن أن تظهر على شكل احمرار أو احمرار في الوجه.

تقول بلير مورفي، طبيبة الأمراض الجلدية المعتمد في مدينة نيويورك: “الإحمرار الذي يحدث بعد التمرين ناتج عن توسع الأوعية الدموية السطحية في بشرة الوجه”.

في الأساس، يحدث هذا الاحمرار الجلدي عند بعض الأشخاص بعد ممارسة الرياضة لأن لديهم المزيد من الشعيرات الدموية، ويتم ضخ دمك بشكل أسرع لزيادة كمية الأكسجين، لذلك تتسع الشعيرات الدموية للسماح بمرور المزيد من الأكسجين إلى العضلات النشطة مع دفع الحرارة أيضًا إلى السطح لمنع ارتفاع درجة الحرارة.

يقول أراش أخافان، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في مدينة نيويورك: “يتدفق الدم عند التمرين، ولكن هذا أكثر وضوحًا في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة لأن صبغة الجلد في درجات لون البشرة الداكنة يمكن أن تخفي الاحمرار ومع ذلك، يضيف أن بعض الأشخاص لديهم شبكة وراثية أكثر قوة من الأوعية الدموية الدقيقة التي تغذي الشعيرات الدموية، مما يجعل الاحمرار أكثر وضوحًا”.

– كيفية منع احمرار الوجه

– اختر الملابس الخفيفة

بينما لا يمكن التحايل على الاحمرار الذي تشعر به أثناء التمرين تمامًا، يمكنك اتخاذ تدابير لمحاولة تقليل الاحمرار بالنسبة للمبتدئين، حاول ممارسة الرياضة في بيئة باردة وارتداء ملابس فاتحة اللون وفضفاضة.

تجنب الكافيين والأطعمة الحارة

إذا كنت تعاني بالفعل من زيادة التورد، يقول كوري إل هارتمان، طبيب الأمراض الجلدية: “حاول الحد من الأطعمة الغنية بالتوابل والكافيين والشوكولاتة والتعرض لأشعة الشمس لأنها تسبب الالتهاب وتجعل الشعيرات الدموية تبدو أكثر وضوحًا”.

ابتعدي عن مستحضرات العناية بالبشرة التي قد تسبب تهيجًا

يجب على الأشخاص الذين يتدفقون بشكل مفرط أيضًا تجنب استخدام المكونات المهيجة على بشرتهم والتي من شأنها زيادة الالتهاب، مثل المنتجات التي تحتوي على الكحول أو الكريمات ذات المحتوى الحمضي العالي أو الرتينويدات القاسية بدلاً من ذلك، استخدم المنتجات التي تحتوي على مكونات مضادة للالتهابات مثل حمض الهيالورونيك، وفيتامين C، والنياسيناميد”.

يقول الدكتور أخافان: “فيتامين ج مهم بشكل خاص لأنه مضاد للأكسدة يقلل من الإجهاد التأكسدي على الجلد ويوفر طبقة إضافية من الحماية ضد أشعة الشمس، ويمكن أن يؤدي ضوء الشمس إلى تفاقم الاحمرار”.

كيفية علاج احمرار الوجه

ابحث عن علاجات الليزر الاحترافية

على الرغم من عدم وجود طريقة وقائية حقيقية أو علاج للتدفقات، إلا أنه يمكن إدارتها عن طريق تقليل الأعراض ومنع تفجرها من خلال العلاج بالليزر.

يقول الدكتور مورفي: “العلاج بالليزر الصبغي النبضي يمكن أن يدمر الأوعية الدموية الجلدية السطحية، مما يقلل بشكل كبير من الاحمرار الذي يحدث بعد التمرين”.

ضع ضباب التبريد بعد التمرين

إذا كنت أكثر التزامًا بالحفاظ على روتين العناية ببشرتك بسيطًا، فجرب هذا الحل السريع قبل البحث عن العلاج بالليزر، قبل التوجه إلى حزمة التمرين، زجاجة ماء باردة لشربها أثناء الفصل للحفاظ على درجة حرارة الجسم منخفضة وجلب منتجات العناية بالبشرة المضادة للالتهابات مثل رذاذ التبريد.

قم بإقران منشفة باردة مع مرطب جل

يمكنك أيضًا وضع منشفة باردة ورطبة على وجهك بعد التمرين لتخفيف الضيق حول الجلد، واتبعي ذلك باستخدام مرطب جل يساعد على تبريد بشرتك وتهدئة الالتهاب، وإذا كان احمرار وجهك لا يتزحزح حقًا، يمكنك أيضًا إضافة القليل من كريم الهيدروكورتيزون لعلاج الالتهاب، فقط كن حذرًا بشأن المقدار الذي تستخدمه لأنه من الستيرويد الموضعي، ولا تستخدمه لفترة طويلة من الوقت دون الاتصال بطبيبك.

متى ترى الطبيب

هناك احمرار مؤقت بالوجه ثم هناك حالة تعرف باسم الوردية، وتتسبب التمارين الرياضية في احمرار الوجه الذي يزول بعد فترة – ولكن الفرق هو أن الوردية لن تهدأ.

وفقًا للدكتور هارتمان، فإن الوردية “إذا بقيت محمرًا على الخدين والذقن والأنف والجبين لفترات طويلة دون أي حافز للتورد”.

نظرًا لأن العد الوردي هو اضطراب مزمن في الاحمرار ، إلى جانب الاحمرار، ستلاحظ شعيرات دموية مكسورة صغيرة على خديك وأنفك أو بثور تشبه حب الشباب، باستثناء أنها خالية من الرؤوس السوداء أو الرؤوس البيضاء التي نراها عادة، كما يلاحظ.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن الضروري استشارة طبيب الأمراض الجلدية لأن العد الوردي قابل للعلاج بشكل كبير، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن التمرين يمكن أن يكون حافزًا لمرضى الوردية، مما يعني أن التمرين المكثف يمكن أن يتسبب في اندلاع العد الوردي في الجلد الذي يتم التحكم فيه بطريقة أخرى.