ما هي أسباب اصفرار الأظافر؟

قالت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة صوفي مولر فيفل إن اصفرار الأظافر له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الطبيبة الألمانية أن الأسباب البسيطة تتمثل في التدخين، حيث يترسب النيكوتين في الجلد المتقرن أثناء التدخين.

كما قد يرجع اصفرار الأظافر إلى وضع طلاء الأظافر الملون دون وضع طلاء أساسي.

أما الأسباب الخطيرة لاصفرار الأظافر فتتمثل في فطريات الأظافر والصدفية وما يعرف بمتلازمة الأظافر الصفراء، والتي غالبا ما تقترن بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو الوذمة اللمفية.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب إذا كان اصفرار الأظافر مصحوبا بتصلب أو زيادة سمكها أو في حالة استمرار الاصفرار على مدار فترة زمنية طويلة وعدم زواله حتى مع استخدام الوصفات المنزلية البسيطة.

والوصفات المنزلية مثل حمام عصير الليمون أو مسحوق الخبز “وضع الأظافر لمدة 5 دقائق في مزيج من الماء الفاتر وعصير نصف ثمرة ليمون أو كيس من مسحوق الخبز”.