ما هي أعراض الإصابة بـ"حساسية القطط" ؟

توصلت الدراسات إلى أن شعر القطط لا يسبب الإصابة بالحساسية كما هو شائع عند بعض الأشخاص، بل البروتينات الموجودة في اللعاب والبول عند ملامستها للجلد أو دخولها الجسم عن طريق الخدوش أو تناول الأطعمة الملوثة بهما، يتعامل معها الجهاز المناعي على أنها مادة غريبة، فيبدأ في إنتاج الأجسام المضادة لمهاجمتها، ولكن هناك ما يسمى بحساسية القطط.

وفي هذا السياق نقدم لكم أبرز أعراض الإصابة بـ”حساسية القطط”، وذلك بحسب موقع “هيلث لاين” الطبي:

-العطس.

– السعال.

– صفير الصدر أثناء التنفس.

– الطفح الجلدي على الصدر والوجه.

– احمرار الجلد، خاصة المناطق التي تعرضت للخدش أو العض.

– احمرار وحكة العين.

– سيلان واحتقان وحكة الأنف.

طرق تشخيص حساسية القطط:

بمجرد أن تظهر الأعراض السابقة، يجب على المريض أن يتوجه إلى الطبيب المختص، للسيطرة عليها قبل أن تتطور إلى الإصابة بمرض الربو.