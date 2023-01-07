ما هي أكثر أنواع العصائر فائدة لجسم الإنسان؟

أوضحت الطبيبة الروسية الأخصائية في التغذية، ريما مويسينكو، أنّ عصير الرمان، وبخاصة إذا تم تحضيره في البيت، هو أفضل أنواع العصائر وأكثر فائدة لجسم الإنسان لما يحتوي عليه من خصائص.

كما أوضحت مويسينكو أن عصير الرمان هو أحد المواد الغذائية التي تجعل الجسم يكتسب مناعة طبيعية، فهو غني بمضادات الأكسدة والأنثوسيانين، وله أيضًا تأثير مفيد على عمل الأمعاء، حيث يتم تكوين جزء كبير من الخلايا المناعية.

الأخصائية اعتبرت أنّ عصير الرمان هو الأكثر فائدة مقارنة بباقي العصائر، بخاصة لجهاز المناعة، وهو يعمل أيضًا على تحسين وظيفة الأمعاء، حيث يتم توفير 80% من الخلايا من أجل إنتاج الاستجابة المناعية.

وفًقا لأخصائية التغذية، فإن استخدام عصير الرمان يزود الجسم بطاقة، من خلال التأثير بزيادة مستويات الهيموغلوبين في الدم.

كذلك يرفع عصير الرمان من مستوى الهيموغلوبين في الدم ويساعد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، الذي غالبًا ما يتم اكتشافه لدى الأشخاص الذين يشكون من ضعف الجسم، ويرجع ذلك إلى فيتامين سي والتربينات والنحاس والحديد في عصير الرمان.