ما هي أنواع البطاطا المرتبطة بخطر ارتفاع ضغط الدم؟

يلعب ما نأكله دورًا كبيرًا في صحتنا وعافيتنا، ويمكن أن يؤدي الكثير أو القليل جدًا من مجموعات الطعام المختلفة إلى أوجه القصور والمضاعفات.

تشير دراسة جديدة إلى أنه في حين أنه من المتفق عليه على نطاق واسع أنه يجب علينا تناول الكثير من الخضار ، فإن بعضها قد يكون ضارًا إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بحالات معينة.

يمكن أن تكون الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، حالة مهددة للحياة لأنها تضع ضغطاً على أعضائك مثل القلب والدماغ، وفي نهاية المطاف يمكن أن يعرضك هذا لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى، مع اعتقاد أن حوالي ثلث جميع البالغين في المملكة المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، فإن إيجاد طرق لتقليله من خلال النظام الغذائي أمر حيوي.

وفقًا لإحدى الدراسات ، يمكن أن يساهم تناول البطاطا في ارتفاع ضغط الدم.

بحث نُشر في المجلة الطبية البريطانية ، اعتبر الرابط بين أنواع مختلفة من البطاطا المطبوخة – بما في ذلك المخبوزات والمسلوقة والمهروسة – وارتفاع ضغط الدم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة إكسبريس البريطانية.

كجزء من الورقة ، حلل الفريق ثلاث دراسات موجودة شارك فيها 187453 شخصًا بمتابعات على مدى أكثر من 20 عامًا، ووجدت أن أربع حصص أو أكثر من البطاطا شهريًا تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى كل من الرجال والنساء.

تقول الدراسة: “وجدنا ارتباطات مستقبلية مستقلة لزيادة تناول البطاطا المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة والبطاطا المقلية مع زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم”.

وأضافت: “هذه النتائج يحتمل أن تكون لها تداعيات مهمة على الصحة العامة ، لأنها لا تدعم أي فائدة محتملة من إدراج البطاطا كخضروات في برامج الغذاء الحكومية ، ولكنها بدلاً من ذلك تدعم تأثيرًا ضارًا يتوافق مع الآثار الضارة لتناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات التي لوحظت في دراسات التغذية الخاضعة للرقابة”.

نصح الفريق باستبدال حصة واحدة من البطاطا يوميًا بـ “حصة واحدة من الخضروات غير النشوية” لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، لم يتضح لهم سبب تأثير البطاطا على ضغط الدم.

وقالت فيكتوريا تايلور ، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية ، عن النتائج: “هذا النوع من الدراسة يمكن أن يظهر ارتباطًا فقط ، وليس السبب والنتيجة، لذلك لا يمكننا أن نستنتج أن البطاطا تسبب ارتفاع ضغط الدم ولا يمكننا تفسير سبب النتائج التي شوهدت في الدراسة”.

وأضافت: “من المهم أيضًا ملاحظة أن هذه دراسة من الولايات المتحدة حيث تختلف الإرشادات والتوصيات الغذائية عن المملكة المتحدة. على سبيل المثال ، لا يتم تضمين البطاطا في المملكة المتحدة في توصيات 5 في اليوم لاستهلاك الفاكهة والخضروات”.

بينما تعد البطاطا جزءًا من قسم الكربوهيدرات النشوية ، يجب أن نتذكر أنه ، كما هو الحال مع جميع الأطعمة ، من المهم مراعاة التوازن العام للأطعمة التي نتناولها.

تقول الورقة البحثية: “على الرغم من أن مكملات البوتاسيوم قد تكون مفيدة للوقاية من الأمراض المزمنة ، ولا سيما الوقاية من ارتفاع ضغط الدم ، فقد وجدت تجربة تغذية مدتها ستة أسابيع لـ 164 شخصًا ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين أو الدهون الأحادية غير المشبعة تخفض ضغط الدم مقارنة بالوجبات الغذائية غني بالكربوهيدرات.

نظرًا لأن البطاطا تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبوتاسيوم في الدم ، فإن تأثيرها على مخاطر ارتفاع ضغط الدم غير واضح.

لم يتم فحص الارتباط طويل الأمد بين تناول البطاطا بكميات كبيرة وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ويُعتبر ارتفاع ضغط الدم عادةً 140/90 ملم زئبقي أو أعلى (أو 150/90 ملم زئبقي أو أعلى إذا كان عمرك يزيد عن 80 عامًا)، ويتراوح ضغط الدم المثالي بين 90 / 60mmHg و 120 / 80mmHg.