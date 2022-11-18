ما هي الأسباب التي تدفعك لتناول الوجبات الخفيفة؟

يميل الكثيرون إلى تناول الوجبات الخفيفة عدة مرات خلال اليوم، مما يفسد أي حمية غذائية لخسارة الوزن الزائد، نظراً لاحتواء هذه ‏الوجبات على نسبة عالية من السعرات الحرارية‎.‎

في ما يلي مجموعة من الأسباب التي تدفعك لتناول الوجبات الخفيفة، وفق صحيفة “ذا صن” البريطانية‎:‎

عدم تناول ما يكفي من الطعام

تقول خبيرة التغذية إيلي بريتشر “إن تناول المزيد من الطعام لن يمنعك بالضرورة من الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن. في ‏الواقع، قد يكون العكس هو الصحيح. يتم إنتاج هرمون الجوع، الجريلين، عندما تكون المعدة فارغة، لإعلام الدماغ بأن وقت الأكل قد ‏حان‎.‎

والسماح للجوع بالخروج عن نطاق السيطرة قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية، وطلب أكثر مما نحتاجه من ‏الطعام، والإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بعد يوم من تقييد السعرات الحرارية‎.‎

تخطّي وجبات الطعام

يقول خبير التغذية جيس هيلارد “لإدارة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بشكل فعال، من المهم للغاية التأكد من أنك تتناول ‏ثلاث وجبات يومياً تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك. وهذا يشمل الكربوهيدرات والبروتين والخضار ‏والدهون الصحية. ومن خلال عدم تناول الطعام في أوقات الوجبات الرئيسية، سيجد جسمك صعوبة في تثبيت مستويات السكر في الدم ‏وسيجعلك تشعر بحالة من الجوع المستمر‎”.‎

قلة الحركة

يمكن أن تلعب الحركة دوراً كبيراً في إنقاص الوزن، ويقول جيس “لا تكتفي بالجلوس في انتظار رؤية النتائج. عليك أن تكون استباقياً ‏في نظام اللياقة الخاص بك ويجب أن يتبع ذلك فقدان الوزن. وتعتبر ممارسة الرياضة بانتظام أمراً ضرورياً لروتين صحي، لذا ابحث ‏عن تمرين أو فصل دراسي تستمتع به وحاول الالتزام به. وحتى المشي المنتظم يمكن أن يساعد. حاول تخصيص مقدار محدد من ‏الوقت كل يوم للحركة، وجدولتها في التقويم الخاص بك‎”.‎

الحرمان من النوم

عندما يحرم الجسم من النوم، يرتفع إنتاج هرمون الجريلين، مما يجعلنا نشعر بالجوع. وتوضح إيلي “في غضون ذلك، ينخفض إنتاج ‏هرمون اللبتين (هرمون الامتلاء)، مما يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام”. وتوصي إيلي بالحصول على ثماني ساعات ‏من النوم على الأقل كل ليلة للمساعدة في التحكم بالشهية‎.‎

الشعور بالملل

يقول جيس: “في معظم الأوقات، لا نشعر بالجوع حتى لتناول هذه الوجبات الخفيفة، ونجد أنفسنا نقوم برحلات لا نهاية لها إلى ‏الثلاجة، لعدم وجود أي شيء آخر نقوم به. وعندما تجلس على الأريكة في المساء، حاول المشاركة في نشاطات مسلية لتحافظ على ‏نشاط عقلك وتمنعه من التفكير في الوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى ذلك، حاول إبقاء الأطعمة الحلوة والسكرية خارج المنزل‎”.‎

المأكولات السكرية

يقول إيلي “عندما نأكل في الغالب وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والسكريات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر ‏في الدم ثم الانخفاض بعد ذلك بوقت قصير. وانخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يجعلنا نشعر بالجوع ويتركنا نبحث عن المأكولات ‏السكرية مما يجعل هذه الدورة مستمرة”. ويرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل أيضاً بمرض السكري وأمراض القلب ‏والالتهابات وتسارع الشيخوخة والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى‎.‎

الدورة الشهرية

بالنسبة للنساء في سن الإنجاب، تعد التقلبات الهرمونية جزءاً طبيعياً من دورة الـ 28 يوماً. المرحلة الأصفرية من الدورة الشهرية ‏تحدث قبل حوالي أسبوع من الموعد المتوقع للدورة. وتقول إيلي “تكون الرغبة الشديدة أكثر شيوعاً خلال هذا الوقت من الشهر، ويُعتقد ‏أنها ناتجة عن زيادة هرمون البروجسترون‎”.‎