ما هي الأسباب الثمانية التي قد تؤدي إلى فقر الدم؟

إلى جانب الإرهاق والخمول، يتسبب فقر الدم بتساقط الشعر، وفقدان القدرة على التركيز، وغيرها من الأعراض.

إذ ينتج فقر الدم بسبب التراجع في عدد كريات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأوكسجين من الرئة إلى أجزاء الجسم كافة، وعادةً ما يتسبب نقص الحديد في الجسم بهذه الحالة.

كما سلّط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة عبر “تويتر” الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم، وأبرزها:

_ البواسير.

_ قرحة المعدة والاثني عشر.

_ المعالجة بالأسبرين.

_ دوالي المريء.

_ سرطان القولون والمعدة.

_ الديدان.

_ وجود ألياف في الرحم.

_ التبرع بالدم بشكلٍ متكرر.

ونظرًا لكمية الدم التي تفقدها النساء بسبب الدورة الشهرية، والولادة، تنتشر حالات فقر الدم بين النساء بشكلٍ أكبر مقارنةً بالرجال، ويمكن معالجتها من خلال تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين “B12”.

هذا وتُعتبر الإصابة بفقر الدم حالة نادرة بين الرجال، لانعدام المسببات الطبيعية لتلك الحالة. ويعني افتقار الرجال لعنصر الحديد أمرًا أشد خطورة، كالإصابة بسرطان القولون.

ولتجنّب أعراض فقر الدم، يُنصح بمد الجسم بالحديد يوميًا. وفيما يلي بعض الأطعمة الغنية بالحديد:

_ المحار.

_ الفاصولياء البيضاء.

_ العدس.

_ الشوكولاتة السوداء.

_ التونا.

_ البطاطا.

_ السبانخ.

_ الكاجو.

_ الزبيب.

أبرز الأسباب التي تؤدي إلى فقر الدم 🩸.#عِش_بوعي pic.twitter.com/EVSU446LOp — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) November 27, 2022