ما هي علامات أرتفاع ضغط الدم عند الأطفال ؟

قد يصاب الأطفال بارتفاع ضغط الدم مثل الكبار، والأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والمراهقين هي نمط الحياة المستقرة، وتناول كميات كبيرة من السكر والملح، والسمنة، وفى سلسلة “اطمن على نفسك” نتعرف على علامات لارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، بحسب موقع ” Health”.

ونظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال، لا تظهر له أعراض واضحة، فإنه يميل إلى البقاء دون تشخيص لفترة طويلة، وهذا بدوره يعرض الأطفال لخطر الإصابة بأمراض مميتة مثل مشاكل الكلى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب.

أعراض ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال

بعض الأعراض التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم تشمل الصداع المستمر والقيء وألم الصدر وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس أو النوبات في الحالات القصوى.

في الأطفال الأصغر سنًا، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم نتيجة لبعض الحالات الصحية الأخرى المحددة أو التي يمكن تحديدها مثل مشاكل القلب وأمراض الكلى والعيوب الهرمونية والاضطرابات الوراثية وما إلى ذلك.

في حين أنه إذا كان الطفل الأكبر سنًا يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فقد تكون الأسباب الرئيسية لذلك هي السمنة، والنظام الغذائي غير المتوازن، وارتفاع تناول السكر أو الملح، وقلة النشاط، والإجهاد، أو التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين يسمى هذا النوع بارتفاع ضغط الدم الأساسي الذي ليس له سبب كامن ويحدث من تلقاء نفسه بسبب نمط الحياة السيء.

يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم في الفئات العمرية الصغيرة بسبب عوامل مثل أمراض الكلى، ومرض الكلى المتعدد الكيسات، وفرط نشاط الغدة الدرقية، واضطرابات النوم، والأدوية، وانسداد الأوعية الدموية للقلب، وما إلى ذلك، الإصابة بأمراض مميتة مثل خطر الإصابة بأمراض الكلى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.