ما هي فوائد الرياضة خلال فصل الشتاء ؟

مع دخول فصل الشتاء قد تصاب باكتئاب موسم، وذلك بسبب قصر فترة النهار وقلة التعرض للشمس، لكن يمكن علاج اكتئاب الشتاء من خلال ممارسة التمارين الرياضية التي تحسن المزاج وتخفف الشعور بالحزن والاكتئاب، بحسب موقع “Health”.

قال الدكتور جيمس مكديفيت، أستاذ الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل بكلية بايلور للطب بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه “مع الاضطراب العاطفي الموسمي “اكتئاب الشتاء” من المستحسن الاستمرار في ممارسة الرياضة أو حتى زيادة التمارين”.

وأضاف: “تؤثر التمارين الهوائية المستمرة نسبيًا على الحالة المزاجية بشكل إيجابي، ولكن ليس عليك فقط الجري أو ممارسة التمارين الرياضية – يمكنك القيام بأشياء مثل اليوجا أو التأمل، والتي تساعد في علاج أعراض الاكتئاب.”

وقال ماكديفيت في بيان صحفي: “تعاني من انخفاض مستويات السيروتونين والدوبامين في الاضطرابات العاطفية الموسمية أو الاكتئاب أو حالات أخرى، لكن هناك فائدة في تعزيز مستويات الناقل العصبي من خلال التمرين”.

لممارسة الرياضة في الهواء الطلق بأمان في الشتاء ابحث عن مكان منعزل بدرجة كافية لتكون محميًا من حركة المرور.

وأشار إلى أن أولئك الذين يفضلون ممارسة الرياضة في المنزل يمكنهم استخدام الدمبل أو أشرطة المقاومة المرنة للحصول على بعض تدريبات المقاومة الجيدة.

تمرينات الضغط والألواح الخشبية والقرفصاء من التمارين الجيدة الأخرى لوزن الجسم ولتعزيز الحالة المزاجية، أضف عنصرًا من عناصر اليقظة مثل اليوجا أو تمارين التمدد.