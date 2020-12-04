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مجددا … مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا

منذ 55 دقيقة
كورونا

كورونا

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الكثير من العوارض لفيروس كورونا لا زالت تظهر مع تقدم عمر المرض منذ ظهوره الأول في مدينة ووهان الصينية.

كشف أطباء عن أعراض متلازمة الالتهاب متعددة الجوانب، والتي يمكن أن تنتج عن الاستجابة المناعية المفرطة ضد فيروس كورونا.

وفقا لما نشره موقع “ميديكال إكسبرس”، فإن الأطباء لاحظوا أن هذا المرض يمكن أن يحدث في كل من الأطفال والبالغين في الأسابيع القليلة الأولى بعد الإصابة، عندما تكون الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 قد مرت بالفعل، حيث يصاب الشخص المتعافي من الفيروس بالتهاب في أجزاء مختلفة من الجسم والأعضاء مصحوب بتورم وغالبًا مع احمرار وألم.

كعلامات لمتلازمة الالتهاب متعددة الجوانب، يشير الأطباء إلى الحمى التي تستمر لأكثر من 24 ساعة والتقيؤ والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي واحمرار العينين، واحمرار أو تورم الشفتين واللسان والشعور بالتعب الشديد، بالإضافة إلى احمرار أو تورم الأطراف.

أكد كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، يوري بيلينكوف، أنه أثناء وبعد الشفاء من كورونا، لا يصل الأكسجين بشكل كاف إلى الدماغ.

وقال بيلينكوف في حوار مع قناة “زفيزدا” الروسية: “نحن نعرف القليل جدًا عما يحدث للجسم بعد ذلك، عندما يتعافى الشخص ظاهريًا من كوفيد-19. هل يؤثر على وظائف المخ؟ بكل تأكيد نعم. أحد العوامل هو نقص الأكسجة، نقص الأكسجين في الدم، ما يعني نقص وصول الدم إلى الدماغ”.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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