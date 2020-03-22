مخاوف لدى العلماء الصينيين حول علاقة محتملة بين فيروس كورونا وخصوبة الذكور

أثار العلماء في الصين مخاوف من أنّ فيروس كورونا الجديد، المسمى COVID-19، قد يؤثر على خصوبة الذكور. غير أنّ الخبراء في الميدان أكدّوا لنشرة نيوزويك أنه ينبغي ألا يقلق الرجال.

كان الباحثون الصينيون يبحثون في البيانات الموجودة على مستقبلات يعتقد أن COVID-19 يستخدمها لإصابة الخلايا البشرية. فوجدوه موجوداً بشكل كبير في خلايا الخصيتين والكلى.

ولم يكن واضحاً ما إذا كانت البيانات تشمل أي مرضى من نوع COVID-19، كما أنها لا تتضمن بيانات عن خصوبة أولئك الذين أصيبوا بالعدوى.

وهذا ما أثار مخاوف من أنّ كوفيد-19 يمكن أن يضرّ الخصيتين والكلى. وقد نصح فريق العاملين في مجال الرعاية الصحية بأن يراقبوا كليتي المريض، فضلاً عن خصوبة الرجل. ونشرت المقالة على موقع medRxiv وهو موقع على شبكة الإنترنت ينشر فيه الباحثون أعمالاً لم تخضع لمراجعة الأقران من أجل إثارة المناقشات مع خبراء آخرين.

“يجب على الأطباء أن ينتبهوا إلى خطر الإصابة بآفات الخصية لدى المرضى أثناء العلاج بالمستشفيات ثم المتابعة السريرية اللاحقة، ولا سيما التقييم والتدخل المناسب في خصوبة المرضى الشباب”، كما كتبوا.

وقال العلماء أنهم كانوا يرغبون في استكشاف ما إذا كان من المحتمل أن يؤثر COVID-19 على الجهاز البولي وعلى الجهاز التناسلي للذكور، بعد أن تبين أنّ بعض المرضى لديهم وظائف كلى غير طبيعية وتلف، بالإضافة إلى المشاكل المتوقعة مع الجهاز التنفسي.

غير أنّ البروفيسور ألان بيسي، وهو خبير بارز في خصوبة الرجال بجامعة شيفيلد في المملكة المتحدة، شدّد على أن المقالة هي ورقة “مناقشة قصيرة” لم يجر استعراضها من قبل النظراء وهي”نظرية للغاية”. وبأنّ الغرض منها هو تنبيه الأوساط الطبية والعلمية إلى الأثر المحتمل الذي قد يحدثه مشروع COVID-19 على الجهاز التناسلي للذكور، كما قال.

” في الوقت الحاضر، يعتبر من السابق لأوانه إلى حدّ ما أن نستنتج من هذه الدراسة أنّ” COVID-19 “سيؤثر بالتأكيد على خصوبة الذكور، ولكن من المفيد أن يكون المؤلفون قد أثاروا هذا القلق لكي يتمكن الباحثون في الوقت المناسب من إلقاء نظرة على خصوبة المصابين من قبل COVID-19″، كما قال.

وقد قال البروفيسور ريتشارد شارب، وهو خبير عالمي شهير في مجال الخصوبة بمركز الصحة الإنجابية التابع لجامعة أدنبرة في الولايات المتحدة، لنيوزويك أنّ الدراسة قدمت “تكهنات معقولة دون أي دليل مباشر يدعم ذلك.”

قال (بايسي) أنّ أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن خصوبتهم بعد مرضهم مع (كوفيد-19) يجب أن يناقشوا هذا مع طبيب عائلاتهم. وقال إنه يمكن للرجال إجراء تحليل “بسيط نسبياً” للسائل المنوي لتحديد ما إذا كانت خصوبتهم قد تأثرت.

“على أية حال، وبما أنّه يستغرق حوالي ثلاثة أشهر لإنتاج الحيوانات المنوية، أي اختبار يتم لا ينبغي أن يتم في وقت قريب جداً. وقال بيسي إنّ الرجال يجب أن ينتظروا على الأقل ثلاثة أشهر قبل أن يختبروا.

واقترح أن تكون الاختبارات أكثر قيمة بالنسبة للخبراء الذين يبحثون في الصلة المحتملة بين COVID-19 وخصوبة الذكور على نطاق سكاني بدلاً من الأفراد.

” المشكلة في تفسير نتائج تحليل السائل المنوي هو أنّ معظم الرجال المصابين ب COVID- 19 لم يتمّ اختبار خصوبتهم مسبقاً، لذلك سيكون من الصعب جداً مع رجل واحد لعرفة ما إذا كانت أي نتيجة اختبار غير طبيعية، هي بسبب الفيروس أم لا”، كما قال..

” ومع ذلك، عبر عدد كبير من الرجال (عدة مئات) ينبغي أن يكون من الممكن أن نرى إذا كانت معدلات سوء نوعية الحيوانات المنوية أعلى مما قد يكون متوقعاً.”

ويقول شارب إنّ على أولئك القلقين بشأن COVID-19 والخصوبة، التركيز على صحتهم العامة والتنفسية والتحكم في أي حمى في الوقت الراهن، مضيفاً: “ليس هناك الكثير مما يمكنك القيام به.”

وتعليقا ً على خصوبة الذكور بشكل عام، شرح شارب أنّ الارتفاع في درجة حرارة الجسم الذي تسببه الفيروسات هو “أخبار سيئة لإنتاج الحيوانات المنوية” لأنّ الخلايا تحتاج إلى أن تكون عند 3 إلى 4 درجات مئوية أقل من درجة حرارة الجسم الأساسية.

وقال: “أي شيء يرفع درجة حرارة القلب / الخصيتين قد يضر بإنتاج الحيوانات المنوية”.