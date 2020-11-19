مدير عام “بيونتك”: من الممكن البدء بتوزيع لقاح بيونتك فايزر في كانون الأول

كشفت وكالة أ.ف.ب نقلاً عن مدير عام “بيونتك” أنه من الممكن البدء بتوزيع لقاح بيونتك فايزر في كانون الأول.

وقالت شركتا فايزر وبيونتك لصناعة الدواء سابقاً إنهما قد تحصلان خلال الشهر القادم على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية والأوروبية على الاستخدام الطارئ للقاحهما لكوفيد-19 بعدما أظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح اللقاح 95 بالمئة وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

وتبين أن فاعلية اللقاح ثابتة في مختلف الفئات العمرية والعرقية، مما يعد علامة مبشرة نظرا لأن المرض أصاب المسنين وجماعات بعينها، شملت ذوي البشرة السوداء، بشكل أكبر من غيرهم.

يأتي التحليل النهائي للتجربة بعد أسبوع واحد فقط من النتائج الأولية التي أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة تتجاوز 90 في المئة. وأصدرت شركة مودرنا يوم الاثنين بيانات أولية عن لقاحها تظهر فاعليته بنسبة 94.5 في المئة.

وتبين أن لقاح فايزر/بيونتك حقق فاعلية بنسبة 94 بالمئة بين الأشخاص فوق سن 65 عاما، وهو ما وصفه خبراء بأنه أمر مهم للغاية في وقت يتفشى فيه الفيروس في أنحاء العالم بحالات إصابة قياسية.